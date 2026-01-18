मेरी न्यूड चाहिए तुम्हें? 63 साल की हूं मैं..ट्रोलर्स पर बरसीं सीमा आनंद, तस्वीरें मॉर्फ करने पर दिया दो टूक जवाब

Main Menu

18 Jan, 2026

फेमस स्टोरीटेलर, माइथोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट सीमा आनंद इस वक्त तेजी से सुर्खियां बटोर रही हैं। वह अक्सर रिश्तों, इंटिमेसी और समाज से जुड़े कई संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात करती नजर आती हैं। हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में दिए गए...

 मुंबई. फेमस स्टोरीटेलर, माइथोलॉजिस्ट और रिलेशनशिप एक्सपर्ट सीमा आनंद इस वक्त तेजी से सुर्खियां बटोर रही हैं। वह अक्सर रिश्तों, इंटिमेसी और समाज से जुड़े कई संवेदनशील विषयों पर खुलकर बात करती नजर आती हैं। हाल ही में शुभांकर मिश्रा के पॉडकास्ट में दिए गए बयानों के बाद सीमा अचानक सुर्खियों में आ गईं। हालांकि, इस चर्चा के साथ उन्हें सोशल मीडिया पर भारी ट्रोलिंग का भी सामना करना पड़ा। सीमा आनंद के कई फोटो सोशल मीडिया पर मॉर्फ कर दिए गए और उन्हें अश्लील रूप में पेश किया गया। इस मामले को लेकर अब उन्होंने खुद सामने आकर ट्रोल्स को करारा जवाब दिया है। 

सीमा आनंद ने इंस्टाग्राम पर एक वीडियो शेयर किया, जिसमें वह उन लोगों की मानसिकता पर सवाल उठाती नजर आईं, जिन्होंने उनके फोटो एडिट कर गलत तरीके से वायरल किए।

इंस्टाग्राम वीडियो में क्या बोलीं सीमा आनंद

अपने वीडियो में सीमा ने कहा कि बीते हफ्ते उनकी कुछ तस्वीरों को एआई की मदद से न्यूड बनाकर सोशल मीडिया पर फैलाया गया। उन्होंने साफ किया कि इस मामले में एफआईआर दर्ज हो चुकी है, लेकिन इसके बावजूद जिस तरह से लोग उन तस्वीरों पर टूट पड़े और अभद्र टिप्पणियां कीं, वह बेहद घृणित है। सीमा ने कहा कि उन्हें एक फोटो को लेकर यह तक कहा गया कि “ये वाली तो इतनी बुरी नहीं है”, जो बेहद शर्मनाक सोच को दर्शाता है।


 

 

सीमा ने उस तस्वीर का भी जिक्र किया, जिसमें उनके चेहरे को एक ऐसे व्यक्ति के शरीर पर लगाया गया था, जिसने छोटे कपड़े पहने हुए थे। उन्होंने इसे सीधे तौर पर “रेपिस्ट मानसिकता” बताया और कहा कि इस तरह की एडिटिंग महिलाओं के प्रति बीमार सोच को उजागर करती है।

 
युवाओं की सोच पर उठाए सवाल

वीडियो में सीमा आनंद ने ट्रोलिंग करने वालों पर तीखा हमला बोलते हुए कहा कि यह हमारे समाज के युवाओं की सच्चाई दिखाता है। उन्होंने कहा कि ऐसे लोग न कोई काम करते हैं, न कोई हॉबी है और न ही किसी तरह की जिम्मेदारी, बल्कि घर बैठकर बच्चियों, युवतियों और महिलाओं की न्यूड तस्वीरें बनाते रहते हैं। सीमा ने कहा, “मैं 63 साल की हूं और तुम्हें मेरी न्यूड्स चाहिए?”

ट्रोल्स को दिया दो टूक जवाब

सीमा ने अपने वीडियो में साफ कहा कि वह इस तरह की हरकतों से डरने वाली नहीं हैं। उन्होंने ट्रोल्स को जमकर खरी-खोटी सुनाते हुए कहा कि समाज में असली मुद्दों पर बात करने की बजाय लोग सनसनी फैलाने में लगे हुए हैं। उन्होंने यह भी कहा कि उनके बयानों को तोड़-मरोड़कर पेश किया जा रहा है, ताकि सोशल मीडिया पर व्यूज और लाइक्स बटोरे जा सकें।

गौरतलब है कि सीमा आनंद वर्षों से रिश्तों, इंटिमेसी और पर्सनल ग्रोथ जैसे विषयों पर लोगों को जागरूक करती आ रही हैं। वह न सिर्फ इन मुद्दों पर खुलकर बात करती हैं, बल्कि अपनी कहानियों और अनुभवों के जरिए लोगों को शिक्षित भी करती हैं। सीमा का मानना है कि जिन विषयों पर समाज खुलकर चर्चा नहीं करता, वही आगे चलकर कई मानसिक और शारीरिक परेशानियों का कारण बनते हैं।
 
 

