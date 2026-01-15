Zubeen Garg की मौत मामले में सिंगापुर पुलिस ने दिया बड़ा अपडेट, नहीं मिले साजिश के सबूत, हादसे के वक्त नशे में थे सिंगर

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 15 Jan, 2026 03:56 PM

singapore police gave major in the zubeen garg death case

मुंबई. लोकप्रिय गायक जुबीन गर्ग का पिछले साल 19 सितंबर को निधन हो गया था। सिंगर के अचानक निधन से हर कोई हैरान रह गया था और कहा गया था कि उनकी मौत स्कूबा डाइविंग के दौरान डूबने से हुई है। वहीं, अब हाल ही में जुबीन की मौत को लेकर सिंगापुर में चल रही जांच से जुड़ी अहम जानकारी सामने आई है। सिंगापुर पुलिस ने कोर्ट में सुनवाई के दौरान बताया कि जिस समय जुबीन गर्ग की मौत हुई, उस वक्त वह नशे की हालत में थे और उन्होंने लाइफ जैकेट पहनने से भी इनकार कर दिया था। 

पुलिस के मुताबिक, इस मामले में किसी भी तरह की साजिश या आपराधिक लापरवाही के सबूत नहीं मिले हैं।


नशे की हालत में थे जुबीन गर्ग

चैनल न्यूज एशिया की रिपोर्ट के अनुसार, सिंगापुर कोर्ट में पेश जांच अधिकारी ने बताया कि घटना के समय जुबीन गर्ग स्कूबा डाइविंग गतिविधि में शामिल थे। शुरुआत में उन्होंने लाइफ जैकेट पहन रखी थी, लेकिन बाद में उन्होंने खुद उसे उतार दिया। जब उन्हें दोबारा लाइफ जैकेट पहनने के लिए कहा गया, तो उन्होंने साफ इनकार कर दिया।

पुलिस ने कोर्ट को बताया कि उस समय जुबीन गर्ग शराब के नशे में थे। वहां मौजूद कुछ लोगों ने उन्हें याट की ओर तैरकर वापस आने की कोशिश करते देखा, लेकिन कुछ ही देर में उनके हाथ-पैरों की हरकतें धीमी पड़ गईं। इसके बाद उनका चेहरा पानी में डूब गया और वह पानी की सतह पर निष्क्रिय अवस्था में तैरते हुए दिखाई दिए। स्थिति गंभीर होते देख उन्हें तुरंत याट पर लाया गया और सीपीआर दिया गया, लेकिन उन्होंने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी।

पहले से थी स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं

कोर्ट में यह भी बताया गया कि जुबीन गर्ग को हाईपरटेंशन की समस्या थी। इसके अलावा, उन्हें साल 2024 में मिर्गी का आखिरी दौरा पड़ा था। पुलिस ने इन सभी पहलुओं को जांच में शामिल किया और साफ किया कि उनकी मौत में किसी तरह के फाउल प्ले या बाहरी हस्तक्षेप के संकेत नहीं मिले हैं।

याट पर मौजूद थी शराब

पुलिस के मुताबिक, जिस याट पर यह घटना हुई, वहां जुबीन गर्ग समेत 20 से अधिक लोग मौजूद थे। सभी लोग अपने साथ स्नैक्स, ड्रिंक्स और शराब लेकर आए थे। जांच के दौरान यह भी सामने आया कि जुबीन गर्ग को शराब पीते हुए देखा गया था। एक गवाह ने बयान दिया कि उन्होंने कुछ कप शराब का सेवन किया था।

असम पुलिस की चार्जशीट

इस मामले में असम पुलिस की CID की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम ने भी जांच की थी। 12 दिसंबर को जुबीन गर्ग की मौत से जुड़े मामले में चार्जशीट दाखिल की गई। यह चार्जशीट करीब 2500 पन्नों की है और अन्य दस्तावेजों को मिलाकर इसकी कुल संख्या लगभग 12,000 पेज तक पहुंच जाती है।

फिलहाल, सिंगापुर पुलिस की रिपोर्ट और कोर्ट में दिए गए बयानों के बाद यह स्पष्ट किया गया है कि जुबीन गर्ग की मौत एक दुखद दुर्घटना थी और इसमें किसी भी तरह की आपराधिक साजिश के प्रमाण नहीं मिले हैं।

 
 

