  • ब्लैक बॉडीकॉन ड्रेस में सारा का हुस्न-ए-अंदाज, हाथ में टेलीफोन लेकर घुमाई ऐसी नजर कि घायल होना लाजमी

Edited By suman prajapati, Updated: 01 Feb, 2026 04:51 PM

sara ali khan looks stunning in a black bodycon dress

बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका  बेहद स्टनिंग लुक देखने को मिल रहा है। उनकी...

 मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान सोशल मीडिया पर काफी एक्टिव रहती हैं और अपने फैंस का दिल जीतने का कोई मौका नहीं छोड़तीं। हाल ही में उन्होंने इंस्टाग्राम पर अपनी कुछ ग्लैमरस तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें उनका  बेहद स्टनिंग लुक देखने को मिल रहा है। उनकी इन लेटेस्ट तस्वीरों ने इंटरनेट गदर मचा दिया है और फैंस उनकी खूबसूरती की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

PunjabKesari

लुक की बात करें तो सारा ने ब्लैक कलर की बॉडीकॉन ड्रेस पहनी हुई है, जो उनके फिगर को खूबसूरती से हाइलाइट कर रही है। इस आउटफिट में वह बेहद स्टाइलिश और एलिगेंट लग रही हैं।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

 

अपने लुक को और भी क्लासी बनाने के लिए उन्होंने मिनिमल एक्सेसरीज का चुनाव किया है, जिससे उनका ओवरऑल अपीयरेंस और निखरकर सामने आया है।

PunjabKesari

 

मेकअप के मामले में सारा ने सटल लुक अपनाया है। न्यूड टोन मेकअप, सॉफ्ट आईज और नैचुरल ग्लो के साथ उन्होंने अपने लुक को सिंपल लेकिन ग्रेसफुल रखा है। वहीं बालों को उन्होंने स्लीक बन हेयरस्टाइल में स्टाइल किया है, जो उनके पूरे लुक को परफेक्ट फिनिश देता है।

PunjabKesari

तस्वीरों में सारा अलग-अलग अंदाज में पोज देती नजर आ रही हैं।

PunjabKesari

कभी कॉन्फिडेंट तो कभी बेहद सॉफ्ट एक्सप्रेशन के साथ उनके पोज फैंस को काफी पसंद आ रहे हैं। उनकी ये तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो गई हैं और कमेंट सेक्शन में तारीफों की बाढ़ आ गई है।  

वर्कफ्रंट की बात करें तो सारा अली खान हाल ही में फिल्म ‘मेट्रो इन दिनों’ में नजर आई थीं। अपने फैशन सेंस के साथ-साथ सारा अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर भी लगातार चर्चा में बनी रहती हैं। 

