Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • फेमस सिंगर अरमान मलिक की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल से सामने आई ऐसी तस्वीर

फेमस सिंगर अरमान मलिक की बिगड़ी तबीयत, अस्पताल से सामने आई ऐसी तस्वीर

Edited By suman prajapati, Updated: 19 Jan, 2026 11:33 AM

famous singer armaan malik health deteriorated

सिंगर अरमान मलिक को लेकर एक लेटेस्ट खबर सामने आई है, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। सिंगर इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। जी हां, इस बात की जानकारी अमाल ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर कर दी है हालांकि, उन्होंने अपने अस्पताल में भर्ती...

बॉलीवुड डेस्क. सिंगर अरमान मलिक को लेकर एक लेटेस्ट खबर सामने आई है, जिसने उनके फैंस को हैरान कर दिया है। सिंगर इस वक्त अस्पताल में भर्ती हैं। जी हां, इस बात की जानकारी अमाल ने खुद सोशल मीडिया पर अपनी एक तस्वीर शेयर कर दी है हालांकि, उन्होंने अपने अस्पताल में भर्ती होने का कारण नहीं बताया है। 

 

अरमान मलिक ने बताया कि उनकी तबीयत पिछले कुछ दिनों से ठीक नहीं है, जिस वजह से उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया गया है।
 

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

 

अरमान मलिक ने अस्पताल से अपनी एक तस्वीर शेयर की जिसमें उनके हाथ पर ड्रिप लगी नजर आ रही है और वे फेस से भी बीमार नजर आ रहे हैं। इस फोटो को पोस्ट करते हुए उन्होंने कैप्शन में लिखा- 'पिछले कुछ दिन अच्छे नहीं बीते। पर अब में ठीक हूं। आराम कर रहा हूं और रिचार्ज हो रहा हूं।'


अरमान का ये पोस्ट सामने आते उनके फैंस उन्हें लेकर चिंता में पड़ गए हैं और कमेंट कर उनका हाल पूछ रहे हैं। एक फैन ने कमेंट करते हुए लिखा- 'जल्द ठीक हो जाओ'। दूसरे ने पूछा- 'आप अस्पताल में भर्ती क्यों हैं, क्या हुआ?' ऐसे ही एक-एक कर कई यूजर्स ने कमेंट कर उनका हाल पूछा और उनके जल्द ठीक होने की दुआ की।  

वर्कफ्रंट पर अरमान मलिक
बता दें, अरमान ने हाल ही में अपने यूट्यूब चैनल पर अपने सॉन्ग 'यू' का एकॉस्टिक वर्जन शेयर किया था और लिखा था, "यू' मेरे लिए उन गीतों में से एक है जब भी मैं इसे सुनता हूं, मुझे याद आ जाता है कि मैं कहां था, क्या महसूस कर रहा था और मैंने इसे क्यों लिखा था!" इस एकॉस्टिक वर्जन को अब तक लगभग 28,000 व्यूज़ मिल चुके हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!