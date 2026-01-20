Main Menu

दूसरी बार मां बनने जा रही सोनम कपूर का स्टाइलिश फोटोशूट, बेबी बंप पर हाथ रख दिए जबरदस्त पोज

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Jan, 2026 04:04 PM

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपने प्रेग्नेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस जल्द ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म देंगी। ऐसे में एक्ट्रेस डिलीवरी से पहले अपने हर पल को खास बनाने में जुटी हैं। इसी कड़ी में हाल ही में सोनम ने एक मैटरनिटी फोटोशूट करवाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं। फैंस मॉम-टू-बी एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

PunjabKesari

शेयर की गई तस्वीरों में सोनम ब्लैक कलर के एलिगेंट आउटफिट में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट पहनी है और ऊपर से मैचिंग कोट कैरी किया है।

PunjabKesari

और ये भी पढ़े

अपने लुक को और खास बनाने के लिए उन्होंने ब्लैक हैंडबैग भी लिया है।

PunjabKesari

प्रेग्नेंसी के दौरान भी सोनम का फैशन सेंस पूरी तरह बरकरार है और वह बेहद ग्रेसफुल नजर आ रही हैं।

PunjabKesari

 

तस्वीरों में वह खुलकर अपना बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोज दे रही है।

PunjabKesari

 

तस्वीरों के साथ सोनम ने कैप्शन में लिखा, “मम्मा का डे आउट, इवेंट के लिए तैयार।”

PunjabKesari

गौरतलब है कि सोनम कपूर ने कुछ समय पहले ही दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। सोनम और उनके पति आनंद आहूजा की लव स्टोरी काफी चर्चित रही है। दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। इसके बाद 2018 में दोनों ने शादी की और साल 2022 में बेटे वायु का स्वागत किया। अब करीब तीन साल बाद यह कपल एक बार फिर माता-पिता बनने जा रहा है, जिससे उनके परिवार में खुशियों का माहौल है।

PunjabKesari

 

वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनम कपूर आखिरी बार साल 2023 में रिलीज हुई हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘ब्लाइंड’ में नजर आई थीं। आने वाले समय में सोनम कपूर अपकमिंग फीचर फिल्म ‘बैटल ऑफ बिट्टोरा’ में नजर आएंगी। 

 

 

 

 

