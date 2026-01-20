दूसरी बार मां बनने जा रही सोनम कपूर का स्टाइलिश फोटोशूट, बेबी बंप पर हाथ रख दिए जबरदस्त पोज

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Jan, 2026 04:04 PM

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों अपने प्रेग्नेंसी फेज को एंजॉय कर रही हैं। एक्ट्रेस जल्द ही अपने दूसरे बच्चे को जन्म देंगी। ऐसे में एक्ट्रेस डिलीवरी से पहले अपने हर पल को खास बनाने में जुटी हैं। इसी कड़ी में हाल ही में सोनम ने एक मैटरनिटी फोटोशूट करवाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने सोशल मीडिया पर फैंस के साथ शेयर की हैं। फैंस मॉम-टू-बी एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

शेयर की गई तस्वीरों में सोनम ब्लैक कलर के एलिगेंट आउटफिट में दिखाई दे रही हैं। उन्होंने ब्लैक क्रॉप टॉप के साथ लॉन्ग स्कर्ट पहनी है और ऊपर से मैचिंग कोट कैरी किया है।

अपने लुक को और खास बनाने के लिए उन्होंने ब्लैक हैंडबैग भी लिया है।

प्रेग्नेंसी के दौरान भी सोनम का फैशन सेंस पूरी तरह बरकरार है और वह बेहद ग्रेसफुल नजर आ रही हैं।

तस्वीरों में वह खुलकर अपना बंप फ्लॉन्ट कर रही हैं और पूरे कॉन्फिडेंस के साथ पोज दे रही है।

तस्वीरों के साथ सोनम ने कैप्शन में लिखा, “मम्मा का डे आउट, इवेंट के लिए तैयार।”

गौरतलब है कि सोनम कपूर ने कुछ समय पहले ही दूसरी प्रेग्नेंसी की घोषणा की थी। सोनम और उनके पति आनंद आहूजा की लव स्टोरी काफी चर्चित रही है। दोनों ने लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद साल 2016 में अपने रिश्ते को सार्वजनिक किया था। इसके बाद 2018 में दोनों ने शादी की और साल 2022 में बेटे वायु का स्वागत किया। अब करीब तीन साल बाद यह कपल एक बार फिर माता-पिता बनने जा रहा है, जिससे उनके परिवार में खुशियों का माहौल है।

वर्कफ्रंट की बात करें तो सोनम कपूर आखिरी बार साल 2023 में रिलीज हुई हिंदी क्राइम थ्रिलर फिल्म ‘ब्लाइंड’ में नजर आई थीं। आने वाले समय में सोनम कपूर अपकमिंग फीचर फिल्म ‘बैटल ऑफ बिट्टोरा’ में नजर आएंगी।