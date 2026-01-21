एक्सीडेंट में घायल हुए ऑटो चालक के संपर्क में अक्षय कुमार की टीम, ट्रीटमेंट की उठाई पूरी जिम्मेदारी!

अक्षय कुमार के काफिले की एक कार 19 जनवरी की रात मुंबई के जुहू इलाके में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। स्पीड से आ रही एक मर्सिडीज कार ने ऑटो रिक्शा टक्कर मारी, जिसके बाद ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय के काफिले की कार से जा टकराया। इस हादसे में...

मुंबई. अक्षय कुमार के काफिले की एक कार 19 जनवरी की रात मुंबई के जुहू इलाके में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। स्पीड से आ रही एक मर्सिडीज कार ने ऑटो रिक्शा टक्कर मारी, जिसके बाद ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय के काफिले की कार से जा टकराया। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर का रिक्शा बुरी तरह कुचल गया और उसे भी गंभीर चोटें आईं।इसके अलावा मुंबई पुलिस ने लापरवाही से कार चलाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।

बता दें, जैसे ही इस हादसे में ऑटो ड्राइवर घायल हुआ तो अक्षय कुमार ने खुद गाड़ी से निकलकर उसे अस्पताल पहुंचाने में मदद की थी। एक्टर ने ड्राइवर को अस्पताल पहुंचवाने तक ही अक्षय ने जिम्मेदारी नहीं निभाई, बल्कि उसके इलाज को लेकर लगातार उनकी टीम परिवार से संपर्क में है।





वहीं, ऑटो चालक वाशिद खान के भाई मीडिया से बातचीत में बताया कि एक्सीडेंट की वजह से उनके भाई की जॉ लाइन फ्रैक्चर हो गई है, जिसकी सर्जरी चल रही है। उन्होंने पूरी घटना के बारे में बताया, "मेरा भाई सुबह अपना ऑटो लेकर निकला था और पैसेंजर को छोड़ने जुहू एरिया गया था। वह ड्राइव कर रहा था, जब एक बड़ी गाड़ी ने उसे पीछे से टक्कर मारी और पूरा ऑटो क्षतिग्रस्त हो गया।"वाशिद के भाई ने आगे कहा, "वहां के लोकल निवासियों ने मेरे भाई को अस्पताल पहुंचाया। डॉक्टर्स ने बोला है कि सर्जरी करवाना जरूरी है। वह माता-पिता के साथ ही रहता है।" इस दौरान उन्होंने ये भी बताया कि अक्षय कुमार की टीम लगातार उनके मेडिकल खर्चे और भाई की हेल्थ को लेकर अपडेट ले रही है।