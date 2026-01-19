पति जय के बर्थडे पर जूही चावला ने लिया 1000 पेड़ लगाने का संकल्प, शुभकामनाएं देते हुए लिखा-ऐसा दोस्त हर किसी को..

बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला भले ही अब फिल्मों में नजर नहीं आती, लेकिन वो सोशल मीडिया की दुनिया में काफी एक्टिव रहती हैं। आज जूही के पति जय मेहता का बर्थडे हैं। ऐसे में इस खास अवसर पर एक्ट्रेस ने अपने पति के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है और साथ ही एक...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला भले ही अब फिल्मों में नजर नहीं आती, लेकिन वो सोशल मीडिया की दुनिया में काफी एक्टिव रहती हैं। आज जूही के पति जय मेहता का बर्थडे हैं। ऐसे में इस खास अवसर पर एक्ट्रेस ने अपने पति के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है और साथ ही एक बड़ा संकल्प लिया है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर रिवील किया है।





जूही ने अपने इंस्टाग्राम पर पति जय मेहता के साथ कई शानदार और प्यारी तस्वीरें शेयर कीं और कैप्शन में लिखा, 'वह जीते हैं, हंसते हैं और सबको साथ लेकर चलते हैं। ऐसा दोस्त हर किसी को मिल सकता है। मैं बहुत भाग्यशाली हूं... जन्मदिन मुबारक हो जय... 1000 पेड़।' इसमें उन्होंने 1000 पेड़ों का जिक्र किया, यानि एक्ट्रेस ने जय के जन्मदिन पर 1000 पौधे लगाने का फैसला किया है।



बता दें, यह पहली बार नहीं, जब जूही ने यूं पति के बर्थडे पर पौधे लगाने का संक्लप लिया हो। इससे पहले वो अपने दोस्त और एक्टर शाहरुख खान और अपने बेटे के जन्मदिन पर भी कई पेड़ लगा चुकी हैं।

जूही और जय की शादी

बता दें, जूही और जय की शादी 1995 में बहुत सादगी से की थी। उनके दो बच्चे हैं- बेटी जाह्नवी मेहता और बेटा अर्जुन मेहता, जिनके साथ वह अक्सर तस्वीरें शेयर करती रहती हैं।