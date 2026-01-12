Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • शमिता संग उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंची शिल्पा शेट्टी, माथे पर तिलक लगाए महाकाल की भक्ति में डूबी दिखीं दोनों बहनें

शमिता संग उज्जैन महाकालेश्वर मंदिर पहुंची शिल्पा शेट्टी, माथे पर तिलक लगाए महाकाल की भक्ति में डूबी दिखीं दोनों बहनें

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Jan, 2026 02:14 PM

shilpa shetty arrived at ujjain mahakaleshwar temple with her sister shamita

बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भगवान में खूब आस्था रखती हैं। उन्हें अक्सर पति, बच्चों और बहन के साथ मंदिरों में दर्शन करते देखा जाता है। अब हाल ही में शिल्पा ने इस साल की अपनी पहली यात्रा की। शनिवार को एक्ट्रेस अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ उज्जैन...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस शिल्पा शेट्टी भगवान में खूब आस्था रखती हैं। उन्हें अक्सर पति, बच्चों और बहन के साथ मंदिरों में दर्शन करते देखा जाता है। अब हाल ही में शिल्पा ने इस साल की अपनी पहली यात्रा की। शनिवार को एक्ट्रेस अपनी बहन शमिता शेट्टी के साथ उज्जैन स्थित महाकालेश्वर मंदिर पहुंचीं, जहां उन्होंने महाकालेश्वर ज्योतिर्लिंग की पवित्र आरती में भाग लिया। इस दौरान की उनकी झलकियां सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रही हैं।

 

शिल्पा और शमिता शेट्टी दोनों बहनें शनिवार देर शाम मंदिर पहुंचीं और  विधि विधान से पूजा-अर्चना करते हुए प्रार्थना की और भगवान से आशीर्वाद मांगा। आरती समारोह के दौरान उन्होंने भगवान महाकाल के दर्शन भी किए। इस दौरान दोनों बहनें पूरी तरह महाकाल की भक्ति में डूबी नजर आईं। 
 

PunjabKesari

और ये भी पढ़े


लुक की बात करें तो इस दौरान शिल्पा और शमिता का ट्रेडिशनल लुक देखने को मिला। शिल्पा येलो सूट तो शमिता पिंक सूट में नजर आईं, जिसके साथ उन्होंने महाकाल के दुपट्टे भी लिए और माथे पर तिलक लगाए दिखीं। दोनों ने मंदिर परिसर में खूबसूरत पोज दिए।


अपने अनुभव के बारे में बात करते हुए शिल्पा शेट्टी ने कहा, 'लोग यहां स्वयं नहीं आते, बल्कि स्वयं महाकाल हमें बुलाते हैं। ऐसा लगता है कि आखिरकार हमें हमारा बुलावा मिल गया है। यह एक अनूठा अनुभव था, और यह पहली बार था जब मैंने शयन आरती में भाग लिया। यह बहुत ही सुनियोजित था। मैं दोबारा आना चाहूंगी।'
वहीं शमिता शेट्टी ने भी कह- 'मैं यहां पहली बार आई हूं, और जैसा कि शिल्पा ने कहा, आखिरकार मुझे मेरा निमंत्रण मिल गया। और मैं इस समय बहुत शांति महसूस कर रही हूं। यह हम दोनों के लिए और सभी के लिए बहुत ही सुंदर ढंग से आयोजित किया गया है।' 


 
 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!