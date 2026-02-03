Main Menu

'चेहरा पूरा टूट गया था, 45 टांके लगे, सर्जरी के लिए लेना पड़ा था लोन..अमाल मलिक का शॉकिंग खुलासा, बयां किया संघर्ष

Edited By suman prajapati, Updated: 03 Feb, 2026 11:40 AM

सिंगर-कंपोजर अमाल मलिक हाल ही में सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नज़र आए थे, जहां वो अक्सर चौंकाने वाले खुलासे करते नजर आते थे। पर्सनल लाइफ के अलावा अमाल ने शो में कई बार अपनी शारीरिक बीमारियों के बारे में भी बात की थी। वहीं, अब हाल ही में...

मुंबई. सिंगर-कंपोजर अमाल मलिक हाल ही में सलमान खान के रियलिटी शो बिग बॉस 19 में नज़र आए थे, जहां वो अक्सर चौंकाने वाले खुलासे करते नजर आते थे। पर्सनल लाइफ के अलावा अमाल ने शो में कई बार अपनी शारीरिक बीमारियों के बारे में भी बात की थी। वहीं, अब हाल ही में एक इंटरव्यू में फिर अमाल मलिक ने शॉकिंग खुलासा किया। उन्होंने बताया कि कैसे उनका पूरा चेहरा टूट गया था और सर्जरी के लिए उन्हें लोन लेना पड़ा था। तो आइए जानते हैं सिंगर ने आगे क्या कहा..


  
हाल ही में एक बातचीत में अमाल मलिक ने बताया कि "मेरी कुछ सर्जरी होनी बाकी हैं, मेरे घुटने का एसीएल टूटा हुआ है। जब मैं 19 साल का था तब मेरी पूरी चीकबोन टूट गई थी और उसे दोबारा बनाना पड़ा था। मेरे जबड़े के आसपास 45 टांके लगे हैं, मेरा दाहिना कंधा डिसलोकेटेड है, मेरा बायां हाथ फ्रैक्चर हो गया है और मेरी नाक टूटी हुई है। मैं टर्मिनेटर जैसा हूं। मैं हर दिन उठता हूं और काम करता हूं। यह मेरी मानसिक ताकत है जो मुझे आगे बढ़ाती है।"

अमाल ने आगे कहा- "अब, मुझे धीरे-धीरे इन चीजों को ठीक करना है और उन पर काम करना है। शुक्र है, अच्छे नी ब्रेस हैं जो मुझे शो में परफॉर्म करने में मदद करते हैं। एक समय था जब मेरा पूरा घुटना घूम जाता था और अपनी जगह से हट जाता था, यह बिग बॉस 19 के फिनाले परफॉर्मेंस के दौरान हुआ था, जब मैंने एक डांस सीक्वेंस में टर्न लिया था, और मेरे घुटने में दर्द हो गया था। कुछ फिजिकल चीज़ें हैं जिन्हें ठीक करने की ज़रूरत है। उस समय मेरे पास पैसे नहीं थे; अब मेरे पास समय नहीं है।" 

सिंगर ने आगे बताया, “सर्जरी महंगी हो गई हैं, अपने चेहरे की सर्जरी करवाने के लिए, मुझे सिर्फ मैक्सिलोफेशियल सर्जरी के लिए 5 लाख रुपये का लोन लेना पड़ा था। मेरी दाहिनी तरफ की खोपड़ी टूट गई थी, और मैंने इस सब के बावजूद काम किया है। मेरे 12वीं के एग्जाम के दौरान, मेरा पूरा चेहरा टूट गया था, मैंने एक डिवाइस की मदद से 3-4 घंटे तक अपनी आंखें खुली रखीं और पेपर लिखे, मैंने सभी शारीरिक और भावनात्मक मुश्किलों का सामना किया है। मैं बस सब कुछ ठीक कर रहा हूं। मेरी 35 साल की उम्र बीत गई है, क्योंकि यह लड़ाई तब शुरू हुई थी जब मैं पांच साल का था।”


 
 

