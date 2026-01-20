Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'मेरे निर्दोष पति को मत घसीटें..ब्रेक लेने वाले पोस्ट के बाद नेहा को देनी पड़ी सफाई, कहा-मैं बस कुछ लोगों से नाराज हूं

'मेरे निर्दोष पति को मत घसीटें..ब्रेक लेने वाले पोस्ट के बाद नेहा को देनी पड़ी सफाई, कहा-मैं बस कुछ लोगों से नाराज हूं

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Jan, 2026 11:40 AM

neha kakkar had to clarify after post about taking break dont drag my husband

बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ इस वक्त सुर्खियों में हैं। दरअसल, बीते दिन सिंगर ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जिम्मेदारियों, रिश्तों और हर चीज से ब्रेक लेने जा रही हैं। हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन...

मुंबई. बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ इस वक्त सुर्खियों में हैं। दरअसल, बीते दिन सिंगर ने एक पोस्ट शेयर किया था, जिसमें उन्होंने बताया था कि वो जिम्मेदारियों, रिश्तों और हर चीज से ब्रेक लेने जा रही हैं। हालांकि, बाद में उन्होंने यह पोस्ट डिलीट कर दिया था, लेकिन तब तक इसके स्क्रीनशॉट वायरल हो चुके थे। इसके बाद लोगों ने नेहा और उनके पति रोहनप्रीत सिंह के रिश्ते को लेकर तरह-तरह की बातें करनी शुरू कर दीं। यह सब देख नेहा से रहा नहीं गया और उन्होंने अब सफाई जारी कर लोगों से अपील की है कि वे उनके पति या परिवार को इस मामले में ना घसीटें।
 


 
अपनी शादी को लेकर चल रही अफवाहों से परेशान होकर नेहा कक्कड़ को सोशल मीडिया पर फिर से पोस्ट करना पड़ा और उन्होंने लिखा-  'दोस्तों, प्लीज मेरे निर्दोष पति और मेरे प्यारे परिवार को इसमें न घसीटें! वे मेरे जीवन के सबसे नेक लोग हैं और आज मैं जो कुछ भी हूं, उनके समर्थन की वजह से ही हूं! मैं कुछ अन्य लोगों और व्यवस्था से नाराज हूं। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी बात समझेंगे और मेरे पति और परिवार को इस सब से दूर रखेंगे। हां, मैं मानती हूं कि सोशल मीडिया पर पोस्ट करते समय मुझे इतना भावुक नहीं होना चाहिए।'

PunjabKesari


 
उन्होंने माफी मांगते हुए कहा, 'बेचारी भावुक नेहू इस दुनिया के लिए बहुत भावुक है! सॉरी और थैंक यू मेरे प्यारे दोस्तों। चिंता मत करो, मैं जल्द ही धमाके के साथ वापसी करूंगी! ढेर सारा प्यार!'

और ये भी पढ़े

 

पहले पोस्ट में कहा लिखा था?
बता दें, इससे पहले नेहा ने जो पोस्ट डिलीट कर दी है, उसमें उन्होंने लिखा था, 'जिम्मेदारियों, रिश्तों, काम और हर उस चीज से ब्रेक लेने का समय आ गया है, जिसके बारे में मैं अभी सोच सकती हूं। पता नहीं मैं वापस आऊंगी या नहीं। धन्यवाद।' 

आगे उन्होंने लिखा था- मैं पैपराजी और फैंस से गुजारिश करती हूं कि वे कहीं भी मेरी फोटोज और तस्वीरें कैप्चर न करें। मुझे उम्मीद है कि आप मेरी प्राइवेसी का सम्मान करेंगे और मुझे इस दुनिया में आजादी से जीने देंगे। कोई कैमरा नहीं प्लीज। मैं रिक्वेस्ट करती हूं'। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!