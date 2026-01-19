‘वैनिटी वैन में घुस गया था..पूजा हेगड़े ने किया हीरो की घटिया हरकत का खुलासा, बोलीं-मैंने उसे जोर से धक्का दिया

Edited By suman prajapati, Updated: 19 Jan, 2026 05:50 PM
मुंबई. बॉलीवुड हीरोइन्स की लाइफ देखने में जितनी ग्लैमरस लगती है, कई बार उतनी होती नही है। इंडस्ट्री में अपना धाक जमाने, खुद को साबित करने के लिए कई बार उन्हें काफी कुछ फेज करना पड़ता है। यहां तक कि कास्टिंग काउच का भी शिकार होना पड़ता है। कुछ ऐसे ही फेज से गुजर चुकी हैं फेमस एक्ट्रेस पूजा हेगड़े। जी हां, हाल ही में पूजा ने अपनी लाइफ से जुड़ा एक शॉकिंग खुलासा किया और बताया कि उनके साथ एक हीरो ने बदतमीजी की थी।
तेलुगु सिनेमा में छपी रिपोर्ट के अनुसार, पूजा हेगड़े ने एक इंटरव्यू में बताया कि उन्होंने अपने करियर में कड़वे अनुभव भी किए हैं। उन्होंने कहा कि वह एक पैन इंडिया प्रोजेक्ट का हिस्सा थीं और काफी खुश थीं कि वो इतने बड़े प्रोजेक्ट पर काम कर रही हैं। हालांकि, कुछ ही समय में उनकी एक्साइटमेंट मायूसी में बदल गई थी। उनके साथ फिल्म के सेट पर कुछ ऐसी घटना हुई, जिससे वह काफी डर गई थीं।
पूजा हेगड़े ने आगे खुलासा किया कि शूटिंग के दौरान उनका को-एक्टर बिना उनकी परमिशन के वैनिटी वैन में घुस गया था। उस दौरान वह काफी अनकंफर्टेबल हो गई थीं।
एक्ट्रेस ने दावा किया कि उस एक्टर ने उनके साथ बदतमीजी की थी। उसी वक्त उन्हें समझ में आ गया था कि उन्हें किस तरह से रिएक्ट करना है। वह अपना पेशेंस खो चुकी थीं और उन्होंने उसे जोर से धक्का दिया। वो भी समझ गया और वह भी बिना देरी किए वैनिटी वैन से बाहर चला गया था। इस घटना के बाद से उन्होंने सोच लिया था कि वह उसके साथ कभी काम नहीं करने वाली हैं। इस घटना की वजह से उस एक्टर के सीन को बॉडी डबल के साथ एक्ट्रेस संग शूट किया गया था। हालांकि, पूजा ने इस दौरान उस एक्टर का नाम रिवील नहीं किया।
पूजा हेगड़े का वर्कफ्रंट
एक्ट्रेस के काम की बात करें तो पूजा हेगड़े फिलहाल अपनी फिल्म ‘जन नायकन’ की रिलीज का इंतजार कर रही हैं। इसमें वह थलापति विजय के साथ नजर आएंगी। फिल्म 9 जनवरी को रिलीज होने वाली थी, लेकिन इसे अभी तक CBFC की ओर से सर्टिफिकेट नहीं मिला। सुप्रीम कोर्ट ने मद्रास हाई कोर्ट को आदेश दिया है कि इस मामले पर 20 जनवरी को फैसला सुनाए।