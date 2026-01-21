Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • 'ये 2030 तक हो सकता..कॉमेडियन जाकिर खान ने किया लंबे ब्रेक का ऐलान, फैसले के पीछे वजह का भी किया खुलासा

'ये 2030 तक हो सकता..कॉमेडियन जाकिर खान ने किया लंबे ब्रेक का ऐलान, फैसले के पीछे वजह का भी किया खुलासा

Edited By suman prajapati, Updated: 21 Jan, 2026 01:18 PM

comedian zakir khan announces a long break

स्टैंडअप कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके जाकिर खान ने हाल ही में एक ऐलान करके अपने फैंस को हैरान कर दिया है। जाकिर ने घोषणा की कि वह जल्द ही एक लंबा ब्रेक लेने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने हैदराबाद में हुए अपने लाइव शो के...

मुंबई. स्टैंडअप कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके जाकिर खान ने हाल ही में एक ऐलान करके अपने फैंस को हैरान कर दिया है। जाकिर ने घोषणा की कि वह जल्द ही एक लंबा ब्रेक लेने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने हैदराबाद में हुए अपने लाइव शो के दौरान दी, जो उनके चर्चित ‘पापा यार टूर’ का हिस्सा था। शो के दौरान दिया गया उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।

 

हैदराबाद शो में किया ब्रेक का ऐलान

हैदराबाद में परफॉर्म करते हुए जाकिर खान ने मंच से कहा-मैं बहुत लंबे ब्रेक पर जा रहा हूं। ये ब्रेक 2030 तक हो सकता है। ये ब्रेक तीन-चार या पांच साल का हो सकता है। मैं ये ब्रेक अपनी सेहत का ख्याल रखने के लिए और बाकी चीजों को ठीक करने के लिए ले रहा हूं। आज यहां जो कोई भी मौजूद है वो मेरे दिल के बहुत करीब है। आपकी मौजूदगी मेरे लिए बहुत ज्यादा मायने रखती है। मैं हमेशा आपका शुक्रगुजार रहूंगा। थैंक्यू.

और ये भी पढ़े

 
इंस्टाग्राम पर फैंस से की अपील
शो के बाद जाकिर खान ने इंस्टाग्राम के जरिए भी अपने आगे के प्लान साझा किए। उन्होंने कहा कि 20 जून तक के सभी शो उनके लिए एक सेलिब्रेशन होंगे। उन्होंने फैंस से अपील की कि वे इन आने वाले परफॉर्मेंस का हिस्सा बनें। साथ ही यह भी साफ किया कि इस बार वह ज्यादा शहरों में टूर नहीं करेंगे और उनका टूर सीमित रहेगा।

लगातार टूरिंग से बिगड़ी सेहत

यह पहली बार नहीं है जब जाकिर खान ने अपनी सेहत को लेकर खुलकर बात की हो। इससे पहले भी वह बता चुके हैं कि लगातार टूर करने से उनकी तबीयत पर बुरा असर पड़ा है। पिछले साल सितंबर में शेयर किए गए एक पोस्ट में उन्होंने लिखा था कि करीब दस सालों तक बिना रुके शो करना, सुबह-सुबह फ्लाइट पकड़ना, रातों की नींद पूरी न होना और समय पर खाना न मिल पाना उनकी हेल्थ के लिए नुकसानदेह साबित हुआ है।

अब सेहत को देंगे प्राथमिकता

अब जाकिर खान ने तय कर लिया है कि वह अपनी सेहत को सबसे ऊपर रखेंगे। इसी वजह से उन्होंने लंबे ब्रेक का फैसला लिया है। बताया जा रहा है कि डॉक्टरों ने भी उन्हें पूरी तरह रिकवरी के लिए आराम की सलाह दी है। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!