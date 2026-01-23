शादी रद्द होने के बाद नए विवाद से पड़ा पलाश मुच्छल का पाला, 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी का लगा आरोप

संगीतकार और सिंगर पलाश मुच्छल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ उनकी शादी टूटने की खबरों ने काफी चर्चा बटोरी थी और अब उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक 34 वर्षीय अभिनेता और...

मुंबई. संगीतकार और सिंगर पलाश मुच्छल एक बार फिर सुर्खियों में आ गए हैं। हाल ही में क्रिकेटर स्मृति मंधाना के साथ उनकी शादी टूटने की खबरों ने काफी चर्चा बटोरी थी और अब उन पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। महाराष्ट्र के सांगली जिले में एक 34 वर्षीय अभिनेता और निर्माता ने पलाश मुच्छल पर 40 लाख रुपये की धोखाधड़ी करने का आरोप लगाया है।

न्यूज एजेंसी पीटीआई के मुताबिक, शिकायतकर्ता विद्यान माने ने गुरुवार को सांगली के पुलिस अधीक्षक को एक लिखित आवेदन देकर पलाश के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराने की मांग की है। पुलिस के अनुसार, दोनों की पहली मुलाकात 5 दिसंबर 2023 को सांगली में हुई थी।

शिकायत में दावा किया गया है कि जब विद्यान माने ने पलाश से फिल्ममेकिंग में निवेश को लेकर बातचीत की, तो पलाश ने उन्हें अपनी आने वाली फिल्म ‘नजारिया’ में पैसे लगाने का प्रस्ताव दिया। पलाश ने कथित तौर पर यह भरोसा दिलाया कि फिल्म के ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद 25 लाख रुपये के निवेश पर करीब 12 लाख रुपये का मुनाफा होगा। इसके साथ ही उन्होंने फिल्म में एक किरदार देने का भी वादा किया।

मार्च 2025 तक दिए गए 40 लाख रुपये

शिकायतकर्ता के अनुसार, इसके बाद उनकी पलाश से दो बार और मुलाकात हुई और मार्च 2025 तक उन्होंने अलग-अलग किस्तों में कुल 40 लाख रुपये पलाश को सौंप दिए। हालांकि, तय समय बीतने के बावजूद न तो फिल्म पूरी हुई और न ही निवेश से जुड़ा कोई लाभ मिला।

पैसे मांगने पर नहीं मिला जवाब

जब फिल्म का काम आगे नहीं बढ़ा, तो विद्यान माने ने अपने पैसे वापस मांगे, लेकिन आरोप है कि पलाश की ओर से उन्हें कोई संतोषजनक जवाब नहीं मिला। आखिरकार, निराश होकर उन्होंने सांगली पुलिस का रुख किया। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि फिलहाल मामले की प्रारंभिक जांच की जा रही है।

पलाश की तरफ से अब तक कोई प्रतिक्रिया नहीं

इस पूरे मामले पर पलाश मुच्छल की ओर से अब तक कोई आधिकारिक बयान या प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है।

शादी रद्द होने के बाद बढ़ी मुश्किलें

गौरतलब है कि यह विवाद पलाश और स्मृति मंधाना की शादी कैंसिल होने के करीब एक महीने बाद सामने आया है। दोनों की शादी 23 नवंबर को होने वाली थी, लेकिन स्मृति के पिता श्रीनिवास मंधाना के अचानक अस्पताल में भर्ती होने के कारण समारोह टाल दिया गया था। बाद में, पलाश ने एक बयान जारी कर अपने रिश्ते के खत्म होने की पुष्टि की थी और सोशल मीडिया पर हो रही ट्रोलिंग को लेकर दुख भी जताया था।