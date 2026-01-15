आइवरी साड़ी में सज-धजकर पति रणबीर संग दोस्त के रिसेप्शन में पहुंची आलिया भट्ट, जमकर किया एंजॉय

बॉलीवुड के सबसे चर्चित और पसंदीदा कपल्स में शुमार आलिया भट्ट और रणबीर हमेशा अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीतते है। हाल ही में दोनों अपनी व्यस्तताओं से थोड़ा वक्त निकालकर एक करीबी दोस्त के रिसेप्शन में पहुंचे, जहां उनका अंदाज देखते ही बना। पार्टी...

मुंबई. बॉलीवुड के सबसे चर्चित और पसंदीदा कपल्स में शुमार आलिया भट्ट और रणबीर हमेशा अपनी केमिस्ट्री से लोगों का दिल जीतते है। हाल ही में दोनों अपनी व्यस्तताओं से थोड़ा वक्त निकालकर एक करीबी दोस्त के रिसेप्शन में पहुंचे, जहां उनका अंदाज देखते ही बना। पार्टी में रणबीर-आलिया ने जमकर ठुमके भी लगाए, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।



रणबीर-आलिया का परफेक्ट स्टाइल स्टेटमेंट

दोस्त की रिसेप्शन पार्टी में रणबीर कपूर पारंपरिक अंदाज में बेहद आकर्षक नजर आए। उन्होंने ब्लैक कुर्ता के साथ हैवी एम्ब्रॉयडरी वाला नेहरू जैकेट पहना, जो उनके लुक को क्लासी टच दे रहा था। वहीं आलिया भट्ट ग्लिटर वाली आइवरी साड़ी में बेहद खूबसूरत दिखीं। साड़ी के साथ उन्होंने ब्लू मोतियों से सजा ब्लाउज कैरी किया, जिसने उनके पूरे लुक को और भी एलिगेंट बना दिया।

आलिया ने अपने बालों को स्लिक बन में स्टाइल किया था और डायमंड ईयररिंग्स के साथ पर्ल चोकर पहनकर अपने लुक को कंप्लीट किया। सादगी और ग्लैमर का यह कॉम्बिनेशन फैंस को खूब पसंद आ रहा है।

दोस्तों के साथ जमकर मस्ती

रिसेप्शन के दौरान कपल ने सिर्फ स्टाइल ही नहीं, बल्कि डांस से भी सुर्खियां बटोरीं। ढोल की थाप पर आलिया और रणबीर ने इम्प्रोवाइज डांस किया, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है। वीडियो में दोनों दोस्तों के साथ खुलकर एंजॉय करते दिखाई दे रहे हैं। फैंस इस वीडियो पर जमकर प्यार लुटा रहे हैं और कपल की केमिस्ट्री की तारीफ कर रहे हैं।

वर्क फ्रंट पर आलिया-रणबीर

काम की बात करें तो रणबीर कपूर इन दिनों संजय लीला भंसाली की फिल्म ‘लव एंड वॉर’ की शूटिंग में व्यस्त हैं, जिसमें उनके साथ विक्की कौशल भी अहम भूमिका में नजर आएंगे। वहीं आलिया भट्ट भी अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स को लेकर काफी व्यस्त हैं। वह यशराज फिल्म्स की स्पाय यूनिवर्स में ‘अल्फा’ फिल्म के जरिए एंट्री करने जा रही हैं, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह है।