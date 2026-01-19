Bollywood Top 10: मुंबई में राइटर डायरेक्टर और मॉडल के फ्लैट पर चली गोली, नेहा कक्कड़ ने जिम्मेदारियों और रिश्तों से लिया ब्रेक

मुंबई के ओशिवारा इलाके में शुक्रवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक रिहायशी इमारत में फायरिंग हुई। ओशिवरा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित नालंदा सोसायटी में अज्ञात शख्स ने इमारत की ओर गोली चलाई और मौके से फरार हो गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में...

वहीं, हाल ही में सिंगर नेहा कक्कड़ ने अपने फैंस को एक झटका दिया है। सोशल मीडिया पर सिंगर ने हर चीज़ से ब्रेक का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया है। हालांकि, अब ये पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दी है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें...

मुंबई के ओशिवारा इलाके में शुक्रवार शाम उस वक्त हड़कंप मच गया, जब एक रिहायशी इमारत में फायरिंग हुई। ओशिवरा पुलिस थाना क्षेत्र में स्थित नालंदा सोसायटी में अज्ञात शख्स ने इमारत की ओर गोली चलाई और मौके से फरार हो गया। राहत की बात यह रही कि इस घटना में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है।

गोविंदा के एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर की अफवाहों पर पत्नी ने दिया बच्चों का वास्ता, कहा- अब ये सब करने की तुम्हारी उम्र नहीं





बॉलीवुड एक्टर गोविंदा काफी समय से अपनी शादीशुदा जिंदगी को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। उनकी पत्नी सुनीता आहूजा कई बार एक्टर पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के आरोप लगा चुकी हैं और हर बार अपने बयानों से लोगों को चौंका देती हैं। अब हाल ही में फिर सुनीता ने गोविंदा को कई शॉकिंग बातें की और बताया उनके एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के रूमर्स ने उनके बच्चों को बहुत इफेक्ट किया है।





साड़ी पहनकर राम मंदिर जाने के लिए किया मना तो खूब रोईं कंगना, दिल का दर्द बयां कर बोलीं- उस वक्त मुझे बहुत अपमानित..



बॉलीवुड एक्ट्रेस और बीजेपी सांसद कंगना रनौत किसी न किसी वजह को लेकर आए दिन सुर्खियां बटोरती हैं। वहीं, हाल ही में कंगना ने अपने इंस्टाग्राम पर एक डिजाइनर को लेकर शॉकिंग खुलासा किया और बताया उन्हें उनकी बात का बहुत बुरा लगा था और वह खूब रोईं थीं। तो आइए जानते हैं कंगना के साथ ऐसा क्या हुआ था..



पत्नी अपर्णा यादव से तलाक लेंगे प्रतीक यादव! भव्य शादी में कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे अमिताभ और जया बच्चन



समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव के छोटे भाई और दिवंगत मुलायम सिंह यादव के बेटे प्रतीक यादव इस वक्त अपनी निजी जिंदगी को लेकर सुर्खियों में हैं। प्रतीक और उनकी पत्नी अपर्णा यादव के बीच तलाक होने जा रहा है। इस बात की जानकारी खुद प्रतीक यादव ने सोशल मीडिया के जरिए दी है, जिससे सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। प्रतीक और अपर्णा की शादी को उत्तर प्रदेश की सबसे भव्य और चर्चित शादियों में गिना जाता है। उनकी शादी में बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन और जया बच्चन भी कपल को आशीर्वाद देने पहुंचे थे।



पति जय के बर्थडे पर जूही चावला ने लिया 1000 पेड़ लगाने का संकल्प, शुभकामनाएं देते हुए लिखा-ऐसा दोस्त हर किसी को..



बॉलीवुड एक्ट्रेस जूही चावला भले ही अब फिल्मों में नजर नहीं आती, लेकिन वो सोशल मीडिया की दुनिया में काफी एक्टिव रहती हैं। आज जूही के पति जय मेहता का बर्थडे हैं। ऐसे में इस खास अवसर पर एक्ट्रेस ने अपने पति के लिए एक खास पोस्ट शेयर किया है और साथ ही एक बड़ा संकल्प लिया है, जिसे उन्होंने सोशल मीडिया पर रिवील किया है।



रश्मिका मंदाना ने बताई 'सिकंदर' की असफलता की वजह, कहा- फिल्म बनते समय कई चीजें बदल गईं



साउथ से लेकर बॉलीवुड तक पहचान बना चुकी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को पिछली बार साल 2025 में सलमान खान स्टारर 'सिकंदर' में देखा गया था। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप साबित हुई। वहीं, अब हाल ही में रश्मिका ने एआर मुरुगादोस द्वारा निर्देशित 'सिकंदर' की असफलता पर अपनी राय पेश की है।





आखिर क्यों नेहा कक्कड़ ने काम, जिम्मेदारियों और रिश्तों से लिया ब्रेक? लिखा-मुझे इस दुनिया में आजादी से जीने दें



मधुर आवाज की मालिक बॉलीवुड सिंगर नेहा कक्कड़ जो सोशल मीडिया पर अपने फैंस के साथ काफी अपडेट रहती हैं। नेहा अक्सर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अपने अपकमिंग प्रोजेक्ट्स और खुद से जुड़े लेटेस्ट पोस्ट शेयर करती रहती हैं। वहीं, हाल ही में नेहा ने अपने फैंस को एक छोटा सा झटका दिया है। सोशल मीडिया पर सिंगर ने हर चीज़ से ब्रेक का ऐलान कर सबको हैरान कर दिया है। हालांकि, अब ये पोस्ट उन्होंने डिलीट कर दी है।

साथ हंसे, रोए और फिर भी..सालगिरह पर पति के नाम भाग्यश्री का पोस्ट, कहा-37 साल हो गए, और आगे भी ऐसे ही रहेंगे





बॉलीवुड एक्ट्रेस भाग्यश्री और उनके पति हिमालय दासानी की शादी को आज 37 साल पूरे हो गए हैं। शादी के 37 सालों में कपल के बीच प्यार हर दिन और मजबूत होता चला गया और आज सालगिरह के मौके पर फिर से दोनों के दिल एक दूजे के लिए प्यार से भरे है। इस खास मौके पर भाग्यश्री ने अपने जीवनसाथी के लिए प्यार भरा नोट शेयर करते हुए खुद को बेहद खुशकिस्मत बताया है।



‘वैनिटी वैन में घुस गया था..पूजा हेगड़े ने किया हीरो की घटिया हरकत का खुलासा, बोलीं-मैंने उसे जोर से धक्का दिया

बॉलीवुड हीरोइन्स की लाइफ देखने में जितनी ग्लैमरस लगती है, कई बार उतनी होती नही है। इंडस्ट्री में अपना धाक जमाने, खुद को साबित करने के लिए कई बार उन्हें काफी कुछ फेज करना पड़ता है। यहां तक कि कास्टिंग काउच का भी शिकार होना पड़ता है। कुछ ऐसे ही फेज से गुजर चुकी हैं फेमस एक्ट्रेस पूजा हेगड़े। जी हां, हाल ही में पूजा ने अपनी लाइफ से जुड़ा एक शॉकिंग खुलासा किया और बताया कि उनके साथ एक हीरो ने बदतमीजी की थी।



हाथों पर लगाई मेहंदी, लाल जोड़े में बनीं दुल्हन, डोली में बैठ शरमाई सोनम बाजवा, शेयर की ‘बॉर्डर 2’ के शूटिंग सेट से तस्वीरें

बॉलीवुड की बहुप्रतीक्षित युद्ध ड्रामा फिल्म ‘बॉर्डर 2’ जल्द ही रिलीज होने को है। जैसे -जैसे फिल्म से जुड़ी कोई झलक सामने आ रही है, उसे देख दर्शकों का उत्साह और भी बढ़ता जा रहा है। इसी बीच फिल्म में अहम भूमिका निभा रहीं एक्ट्रेस सोनम बाजवा ने हाल ही में सोशल मीडिया पर शूटिंग सेट से अपनी कुछ खूबसूरत तस्वीरें शेयर की हैं, जिनमें वह दुल्हन के अवतार में नजर आ रही हैं। फैंस इन तस्वीरों पर दिल खोलकर प्यार लुटा रहे हैं।