  • सिंदूरदान से सात फेरों तक..नुपूर सेनन ने स्टेबिन संग शेयर की शाही शादी की खूबसूरत तस्वीरें, कृति ने निभाए बड़ी बहन वाले सारे फर्ज

Edited By suman prajapati, Updated: 13 Jan, 2026 11:07 AM

nupur sanon shares her hindu wedding beautiful photos with husband stabin ben

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन इन दिनों अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। एक्ट्रेस नूपुर ने 10 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बेन से क्रिश्चियन वेडिंग की और फिर 11 जनवरी को हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लेकर शादी...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन नुपूर सेनन इन दिनों अपनी शादीशुदा लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। एक्ट्रेस नूपुर ने 10 जनवरी को अपने बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बेन से क्रिश्चियन वेडिंग की और फिर 11 जनवरी को हिंदू रीति-रिवाज से सात फेरे लेकर शादी की। क्रिश्चियन वेडिंग के बाद नूपुर ने अपनी हिंदू वेडिंग की तस्वीरें भी फैंस के साथ सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो इंटरनेट पर लगातार छाई हुई हैं। फैंस इन तस्वीरों पर जमकर प्यार बरसा रहे हैं।

शादी की शुरुआत क्रिश्चियन परंपरा के अनुसार व्हाइट वेडिंग से हुई, जहां नुपूर सेनन व्हाइट गाउन में बेहद खूबसूरत नजर आईं, वहीं स्टेबिन बेन भी मैचिंग आउटफिट में काफी हैंडसम दिखे। 

और ये भी पढ़े

नूपुर और स्टेबिन ने हिंदू रीति-रिवाजों से एक-दूजे के साथ सात जन्मों का साथ निभाने की कसमें खाईं। हिंदू शादी की रस्मों की तस्वीरों में वरमाला से लेकर सिंदूरदान और सात फेरों तक के भावुक और प्यार भरे पल कैद हैं।

हिंदू विवाह के लिए नुपूर ने चेरी रेड और पीच कलर के कॉम्बिनेशन वाला खूबसूरत लहंगा पहना। सिर पर पल्लू, हैवी जूलरी और ट्रेडिशनल ब्राइडल लुक में नुपूर बेहद ही सुंदर लगीं। वहीं स्टेबिन बेन व्हाइट शेरवानी और सिर पर पगड़ी बांधे शाही अंदाज में नजर आए। दोनों की जोड़ी फैंस को खूब पसंद आ रही है।

वरमाला के दौरान नुपूर और स्टेबिन एक-दूसरे को मुस्कुराते हुए देखते नजर आए। सिंदूरदान की रस्म के दौरान कृति सेनन बहन का फर्ज निभाते हुए नुपूर का मांग टीका संभालती दिखीं।

सात फेरों की तस्वीरों में कपल का एक-दूसरे का हाथ थामे आंखों में खो जाना हर किसी का दिल जीत रहा है। वहीं एक फोटो में स्टेबिन प्यार से नुपूर का माथा चूमते नजर आए, जिसे फैंस बेहद रोमांटिक बता रहे हैं।

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ब्राइडल एंट्री और फैमिली फोटो
नुपूर की ब्राइडल एंट्री भी काफी खास रही, जिसमें कृति सेनन उनके साथ दिखाई दीं। इस दौरान स्टेबिन अपनी दुल्हन का बेसब्री से इंतजार करते नजर आए। शादी के बाद कपल ने एक फैमिली फोटो भी शेयर की, जिसमें पूरा परिवार साथ नजर आ रहा है। इन तस्वीरों के साथ नुपूर सेनन ने कैप्शन में लिखा, “तू मेरे कल का सुकून और आज का शुक्र। 11.01.2026।” 

कुल मिलाकर नुपूर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी प्यार, परंपरा और खूबसूरत पलों से भरी रही, जिसकी झलकियां सोशल मीडिया पर लगातार सुर्खियां बटोर रही हैं।

