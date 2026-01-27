करण जौहर ने कर दिया बड़ा ऐलान, हफ्तेभर के लिए त्यागी सबसे पसंदीदा चीज

Edited By Mehak, Updated: 27 Jan, 2026 02:48 PM

बॉलीवुड फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने हफ्तेभर के लिए Digital Detox का ऐलान किया है। इस दौरान वे सोशल मीडिया से पूरी तरह दूर रहेंगे, ना कोई पोस्ट करेंगे, ना स्टोरी डालेंगे और ना ही DMs का जवाब देंगे। उन्होंने यूनिवर्स से मदद की गुहार लगाते हुए...

बाॅलीवुड डेस्क : बॉलीवुड के प्रसिद्ध फिल्ममेकर और प्रोड्यूसर करण जौहर ने हाल ही में बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने बताया कि वे हफ्तेभर के लिए Digital Detox करेंगे। इस दौरान वे किसी भी तरह की ऑनलाइन गतिविधि नहीं करेंगे। इसका मतलब है कि वे ना कोई पोस्ट करेंगे, ना स्टोरी डालेंगे और ना ही किसी के DMs का जवाब देंगे।

यूनिवर्स से मांगी शक्ति

करण ने इंस्टाग्राम पर अपने Digital Detox की जानकारी देते हुए यूनिवर्स से मदद की गुहार लगाई। उन्होंने लिखा, “यूनिवर्स मुझे शक्ति दें।” इसका उद्देश्य है कि वे इस ब्रेक के दौरान अपने फोन और सोशल मीडिया से दूर रह सकें।

सोशल मीडिया से ब्रेक का उद्देश्य

Digital Detox का मतलब है कुछ समय के लिए सोशल मीडिया और फोन से दूर रहकर मन और मस्तिष्क को शांति देना। करण जौहर का यह कदम इस बात को दर्शाता है कि सोशल मीडिया की आदत कितनी मजबूत हो सकती है और ब्रेक लेने से नई ऊर्जा मिलती है।

करण का हालिया काम और योजना

करण जौहर इन दिनों बॉलीवुड की सफलता से खुश हैं। उन्होंने हाल की फिल्मों धुरंधर और बॉर्डर 2 की तारीफ की और कहा कि सिनेमाघरों में दर्शक वापस आ रहे हैं। उनका यह सोशल मीडिया ब्रेक शायद उन्हें नई ऊर्जा देगा और आने वाले नए प्रोजेक्ट्स के लिए तैयार करेगा।