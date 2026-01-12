बिकिनी टॉप और शियर स्कर्ट पहन पूल में नहाईं भूमि पेडनेकर, बड़ी हैट और सनग्लासेस लगा दिखाईं सिजलिंग अदाएं

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 12 Jan, 2026 06:05 PM

बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर न सिर्फ इंडस्ट्री की शानदार एक्ट्रेस हैं, बल्कि स्टाइल और ग्रेस के मामले में भी वह किसी से कम नहीं हैं। इन दिनों भूमि वेकेशन में अपनी बोल्डनेस का कहर बरपा रही हैं। अपने इस ट्रॉपिकल वेकेशन की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस भूमि पेडनेकर न सिर्फ इंडस्ट्री की शानदार एक्ट्रेस हैं, बल्कि स्टाइल और ग्रेस के मामले में भी वह किसी से कम नहीं हैं। इन दिनों भूमि वेकेशन में अपनी बोल्डनेस का कहर बरपा रही हैं। अपने इस ट्रॉपिकल वेकेशन की तस्वीरें उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की हैं, जो तेजी से वायरल हो रही हैं। लोग उनके स्टाइलिश अंदाज की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

PunjabKesari

 

भूमि पेडनेकर ने इंस्टाग्राम पर जो तस्वीरें शेयर की हैं, वे किसी परफेक्ट हॉलिडे पोस्टकार्ड से कम नहीं लग रहीं। धूप से नहाया हुआ माहौल, हरियाली, खिले हुए फूल और झूमते पाम ट्रीज इन तस्वीरों को और भी खास बना रहे हैं।  

PunjabKesari

 इन तस्वीरों में भूमि ब्लैक बिकिनी टॉप के साथ शियर ब्लैक स्कर्ट पहने नजर आ रही हैं। उन्होंने सारोंग को कमर पर बेहद खूबसूरती से बांधा है, जिससे उनका लुक और भी एलिगेंट लग रहा है। बड़े साइज की हैट और स्टाइलिश सनग्लासेस उनके आउटफिट को एक कूल और क्लासी टच दे रही हैं।

 PunjabKesari
नंगे पांव, खुले बाल और सुकून भरे एक्सप्रेशन्स के साथ भूमि हर फोटो में अलग-अलग पोज देती दिख रही हैं।

PunjabKesari

उनका यह नेचुरल और फ्रेश लुक फैंस को खूब पसंद आ रहा है।   

PunjabKesari

भूमि पेडनेकर की ये तस्वीरें सामने आते ही सोशल मीडिया पर छा गई हैं। फैंस कमेंट सेक्शन में उनकी तारीफ करते नहीं थक रहे हैं। किसी ने लिखा, "स्ले", तो किसी ने कहा, "सो ब्यूटीफुल"। एक फैन ने तो यहां तक लिखा कि भूमि बेहद सिंपल पलों को भी खूबसूरत बना देती हैं।

