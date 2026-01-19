रश्मिका मंदाना ने बताई 'सिकंदर' की असफलता की वजह, कहा- फिल्म बनते समय कई चीजें बदल गईं

Edited By suman prajapati, Updated: 19 Jan, 2026 03:06 PM

मुंबई. साउथ से लेकर बॉलीवुड तक पहचान बना चुकी एक्ट्रेस रश्मिका मंदाना को पिछली बार साल 2025 में सलमान खान स्टारर 'सिकंदर' में देखा गया था। हालांकि, यह फिल्म बॉक्स ऑफिस पर खास कमाल नहीं दिखा पाई और फ्लॉप साबित हुई। वहीं, अब हाल ही में रश्मिका ने एआर मुरुगादोस द्वारा निर्देशित 'सिकंदर' की असफलता पर अपनी राय पेश की है।



रश्मिका मंदाना ने हाल ही में एक इंटरव्यू में फिल्म 'सिकंदर' के फ्लॉप होने का मुख्य कारण बताया। उन्होंने कहा कि जब उन्हें 'सिकंदर' की स्क्रिप्ट सुनाई गई थी, तब वह बहुत अच्छी लगी, लेकिन बाद में फिल्म बनते समय कई चीजें बदल गईं, जैसे कि अभिनय, एडिटिंग और रिलीज के समय के हिसाब से कहानी अलग हो गई।

रश्मिका ने कहा, 'फिल्मों में ऐसा आमतौर पर होता है। जो सुना जाता है, वह अलग होता है और बनने के बाद और अलग हो जाता है।'



रश्मिका के अपकमिंग प्रोजेक्ट्स

काम की बा करें तो अब रश्मिका जल्द ही शाहिद कपूर और कृति सेनन के साथ 'कॉकटेल 2' में नजर आएंगी। इसके अलावा, वे तेलुगु फिल्म 'मैसा' पर भी काम कर रही हैं।