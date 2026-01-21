Bollywood Top 10: एक्सीडेंट में घायल ऑटो चालक के इलाज की अक्षय ने उठाई जिम्मेदारी! जाकिर खान ने किया लंबे ब्रेक का ऐलान

Edited By suman prajapati, Updated: 21 Jan, 2026 05:59 PM
मुंबई. स्टैंडअप कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके जाकिर खान ने हाल ही में एक ऐलान करके अपने फैंस को हैरान कर दिया है। जाकिर ने घोषणा की कि वह जल्द ही एक लंबा ब्रेक लेने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने हैदराबाद में हुए अपने लाइव शो के दौरान दी। वहीं, अक्षय कुमार के काफिले की एक कार 19 जनवरी की रात मुंबई के जुहू इलाके में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर का रिक्शा बुरी तरह कुचल गया और उसे भी गंभीर चोटें आईं। अब अक्षय कुमार ने इस ऑटो ड्राइवर के इलाज का पूरा जिम्मा उठाया है। तो आइए जानते हैं इसी कड़ी में मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..
बॉर्डर 2 में एक्टिंग के लिए ट्रोल करने वालों को वरुण धवन की दो टुक
मोस्ट अवेटड फिल्म बॉर्डर 2 को लेकर दर्शकों का इंतजार बस 2 दिनों में खत्म होने वाला है। फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों में दस्तक देने के लिए पूरी तरह तैयार है और इसकी एडवांस बुकिंग भी शुरू हो चुकी है। वहीं, जब से फिल्म का पहला गाना घर कब आओगे रिलीज हुआ है उसके बाद से वरुण धवन को उनकी एक्टिंग और एक्सप्रेशन के लिए ट्रोल किया जा रहा है। ऐसे में हाल ही में एक्टर ने ट्रोलर्स को करारा जवाब देते हुए अपनी चुप्पी तोड़ी है।
राजश्री पान मसाला के मामले में कोटा कंज्यूमर कोर्ट में पेश नहीं हुए सलमान खान, अब 5 फरवरी को होगी अगली सुनवाई
पान मसाला का विज्ञापन को लेकर एक्टर सलमान खान के खिलाफ कुछ समय पहले एक शिकायत दर्ज हुई थी, जिसमें कोटा बीजेपी लीडर और वकील इंदर मोहन सिंह हनी ने बड़े आरोप लगाए थे और कहा था सलमान खान और पान मसाला कंपनी जनता को गुमराह कर रही है, क्योंकि 5 रुपये के पाउच में असली केसर का इस्तेमाल मुमकिन नहीं है। वहीं, इस मामले में मंगलवार को कोटा कंज्यूमर कोर्ट में सुनवाई हुई, लेकिन सलमान खान अदालत में पेश नहीं हुए। ऐसे में अब कोर्ट ने अगली सुनवाई के लिए 5 फरवरी की तारीख तय की है और शिकायतकर्ता ने एक्टर के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किए जाने की गुहार लगाई है।
कौन है ये मांग में सिंदूर और लाल चूड़े वाली लड़की? जिसे पवन सिंह ने बताया अपनी मां की बहू, कहा- वो सिर्फ अम्मा की सेवा..
भोजपुरी स्टार पवन सिंह अक्सर अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में बने रहते हैं। पिछले दिनों एक्टर के जन्मदिन पर एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह केक काटते हुए एक लड़की संग नजर आए थे, जिसकी मांग में सिंदूर दिखा था। इस वीडियो को देखने के बाद लोगों ने अफवाह उड़ाई थी कि वो उनकी तीसरी बीवी है। वहीं, अब पवन का एक नया वीडियो वायरल हो रहा है, जिसमें वह एक महिला को अपनी मां की बहू बताते नजर आ रहे हैं।
एआर रहमान के सपोर्ट में आए बच्चे, कहा-'लोगों के पास भगवत गीता, कुरान पढ़ने का समय नहीं, लेकिन गाली देने का..
बॉलीवुड के जाने माने संगीतकार ए आर रहमान पिछले कुछ दिनों से अपने एक बयान को लेकर खूब ट्रोल हो रहे हैं। आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक उनके स्टेटमेंट की निंदा करते नजर आए थे। विवाद बढ़ने के बाद ए आर रहमान माफी भी मांगते नजर आए थे। वहीं, इस मामले में ए आर रहमान के बच्चे उनके सपोर्ट में आए हैं और पोस्ट शेयर कर अपने पिता का समर्थन दिखाया है।
ये 2030 तक हो सकता..कॉमेडियन जाकिर खान ने किया लंबे ब्रेक का ऐलान, फैसले के पीछे वजह का भी किया खुलासा
स्टैंडअप कॉमेडी की दुनिया में अपनी अलग पहचान बना चुके जाकिर खान ने हाल ही में एक ऐलान करके अपने फैंस को हैरान कर दिया है। जाकिर ने घोषणा की कि वह जल्द ही एक लंबा ब्रेक लेने जा रहे हैं। इस बात की जानकारी उन्होंने हैदराबाद में हुए अपने लाइव शो के दौरान दी, जो उनके चर्चित ‘पापा यार टूर’ का हिस्सा था। शो के दौरान दिया गया उनका यह बयान सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है।
एक्सीडेंट में घायल हुए ऑटो चालक के संपर्क में अक्षय कुमार की टीम, ट्रीटमेंट की उठाई पूरी जिम्मेदारी!
अक्षय कुमार के काफिले की एक कार 19 जनवरी की रात मुंबई के जुहू इलाके में सड़क दुर्घटना का शिकार हो गई थी। स्पीड से आ रही एक मर्सिडीज कार ने ऑटो रिक्शा टक्कर मारी, जिसके बाद ऑटो रिक्शा अनियंत्रित होकर अक्षय के काफिले की कार से जा टकराया। इस हादसे में ऑटो ड्राइवर का रिक्शा बुरी तरह कुचल गया और उसे भी गंभीर चोटें आईं।इसके अलावा मुंबई पुलिस ने लापरवाही से कार चलाने वाले ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है।
दो घंटे तक जिंदगी की भीख मांगता रहा नोएडा इंजीनियर, हुई मौत, अभिनव-सौरभ ने अथॉरिटी की लापरवाही पर निकाली भड़ास
सोशल मीडिया पर युवराज मेहता की मौत की खबर हर किसी का दिल तोड़ रही है। नोएडा में रहने वाले इंजीनियर युवराज मेहता जो गुरुग्राम से ऑफिस के बाद घर लौट रहे थे कि रास्ते में ही उनकी कार गहरे गढ्डे में जा गिरी। युवराज 2 घंटे तक अपनी जान बचाने की गुहार लगाते रहे, लेकिन उन्हें वहां से बाहर न निकालने की वजह से उनकी मौत हो गई। इस घटना के बाद हर कोई नोएडा अथॉरिटी की लापरवाही पर गुस्सा निकाल रहा है। इसी बीच एक्टर सौरभ राज जैन और अभिनव शुक्ला ने भी नोएडा अथॉरिटी पर अपना गुस्सा जाहिर किया है।
चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत..शादीशुदा महिलाओं को ऐश्वर्या राय ने दिया हैप्पी लाइफ का मंत्र
बॉलीवुड एक्ट्रेस ऐश्वर्या राय बच्चन अक्सर किसी न किसी वजह को लेकर सुर्खियों में रहती हैं। फैंस उनकी शादीशुदा जिंदगी के बारे जानने के लिए काफी एक्साइटड रहते हैं। हालांकि, ऐश कई बार महिलाओं को शादीशुदा जिंदगी और इंडिपेंडेंट रहने के बारे में सलाह दे चुकी हैं। एक बार एक्ट्रेस ने शादीशुदा महिलाओं को सलाह देते हुए कहा था कि चुप रहना ही सबसे बड़ी ताकत है।
हर खामोशी में उसे महसूस करती हूं..सुशांत सिंह की बर्थ एनिवर्सरी पर बहन श्वेता का इमोशनल पोस्ट
बॉलीवुड एक्टर सुशांत सिंह राजपूत भले ही आज हमारे बीच नहीं हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी उनके चाहने वालों के दिलों में जिंदा है। 14 जून 2020 को महज 34 साल की उम्र में एक्टर ने दुनिया को अलविदा कह दिया था। उनकी मौत से हर किसी को बड़ा झटका लगा था। वहीं, सुशांत का परिवार ने जो खोया उसकी कमी कोई पूरी नहीं कर सकता। आज एक्टर की बर्थ एनिवर्सरी पर उनकी बहन श्वेता सिंह कीर्ति भावुक पोस्ट आया है, जिसमें उनका दर्द साफ पढ़ा जा सकता है।
लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड संग इस एक्ट्रेस ने की सगाई, सेरेमनी की रोमांटिक तस्वीरें शेयर कर लिखा-शादी का इंतजार नहीं कर पा रही हूं
टीवी शो ‘गंगा माई की बेटियां’ में नजर आ रहीं एक्ट्रेस सृष्टि जैन अपनी जिंदगी के नए अध्याय की शुरुआत करने जा रही हैं। एक्ट्रेस ने हाल ही में अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड श्रेय गुप्ता के साथ सगाई कर ली है। इस बात की जानकारी सृष्टि ने खुद सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को दी है, जिसके बाद उन्हें लगातार बधाइयां मिल रही हैं।