पत्नी संग धोखा, गोरी संग चलाया इश्क! अमेरिकी एक्ट्रेस ने खोली सिंगर करण औजला की पोल, कहा- 'निजी संबंध के बाद मुझे चुप..

फेमस पंजाबी गायक और फिल्म 'बैड न्यूज़' के हिट गाने 'तौबा तौबा' के सिंगर-रैपर करण औजला इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में अमेरिका में msgorimusic नाम से पहचानी जाने वाली आर्टिस्ट व एक्ट्रेस गोरी ने सिंगर पर धोखा देने के...

मुंबई. फेमस पंजाबी गायक और फिल्म 'बैड न्यूज़' के हिट गाने 'तौबा तौबा' के सिंगर-रैपर करण औजला इस वक्त अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर सुर्खियों में हैं। हाल ही में अमेरिका में msgorimusic नाम से पहचानी जाने वाली आर्टिस्ट व एक्ट्रेस गोरी ने सिंगर पर धोखा देने के गंभीर आरोप लगाए हैं। आर्टिस्ट ने दावा किया है कि वह करण औजला के साथ एक प्राइवेट रिलेशनशिप में थीं और उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि सिंगर की पहले से शादी हो चुकी है। जब उन्होंने इस रिश्ते को लेकर सवाल उठाने की कोशिश की तो उन्हें चुप कराया गया। इस मामले ने तब और तूल पकड़ लिया जब उन्होंने रेडिट पर एक स्क्रीनशॉट शेयर किया।

रेडिट पर एक पोस्ट वायरल हुई, जिसमें गोरी ने करण औजला और उनकी टीम के बारे में चौंकाने वाले आरोप लगाए। एक्ट्रेस ने अभिषेक मीडिया द्वारा पोस्ट की गई एक इंस्टाग्राम रील को रीशेयर किया, जिसमें गोरी और करण से जुड़ी खबरें थीं। इस स्टोरी के कैप्शन में उन्होंने लिखा, "इस साल ने मुझे मीडिया में मेरे बारे में झूठ बोले जाने के बारे में बहुत कुछ सिखाया है। इसने मुझे एहसास दिलाया है कि मेरी आवाज कितनी मायने रखती है और दुनिया भर में कितने पुरुषों और महिलाओं को चुप करा दिया जाता है।"

इंटरनेशनल सिंगर ने एक बयान में आरोप लगाया कि करण औजला की टीम उन्हें चुप कराने की कोशिश कर रही है। इसमें लिखा है- "मैं हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में काम करती हूं और करण औजला के साथ निजी संबंध के बाद मुझे चुप करा दिया गया और सार्वजनिक रूप से अपमानित किया गया। ये रिलेशन मैंने तब शुरू किया था जब मुझे पता नहीं था कि वह शादीशुदा हैं। औजला की टीम ने फिर एक इन्फ्लुएंसर से कॉन्टेक्ट करके झूठी जानकारी फैलाई ताकि सब कुछ दबा दिया जाए।" उन्होंने आगे बताया कि उनकी दृढ़ता से इंस्पायर होकर कई हस्तियों ने उनसे कॉन्टेक्ट किया है और वह 'और ज्यादा जानकारी देने के लिए तैयार हैं। '





12 जनवरी को आर्टिस्ट ने एक और लंबा चौड़ा पोस्ट शेयर किया, जिसमें उन्होंने कहा कि जब कोई व्यक्ति सच बोलता है, तो वे लोग असहज हो जाते हैं जो चुप्पी से फायदा उठाते हैं। उन्होंने लिखा, 'बहुत सी महिलाओं को मैनिपुलेट किया गया, शर्मिंदा किया गया और उनकी कहानियों को सार्वजनिक रूप से बदल दिया गया, ताकि कुछ लोग जवाबदेही से बच सकें। मैं अब इस पैटर्न का हिस्सा नहीं बनूंगी। यह हर उस महिला के लिए है, जिसे खुद पर शक करना सिखाया गया या ऐसा दोष उठाने पर मजबूर किया गया, जो कभी उसका था ही नहीं। साफ और ईमानदार तरीके से बोलने के लिए किसी की अनुमति की जरूरत नहीं होती।

इसके साथ ही उन्होंने महिलाओं से अपील की कि वे अपनी सच्चाई के साथ खड़े होने से न डरें और अपनी आवाज को दबने न दें।

करण औजला ने साधी चुप्पी

इन सब गंभीर आरोपों के बीच सिंगर करण औजला ने इस मामले में चुप्पी साधी हुई और उनकी ओर से कोई आधिकारिक प्रतिक्रिया सामने नहीं आई है। न ही सिंगर और न ही उनकी टीम ने इन आरोपों पर कोई बयान जारी किया है।