तुषार कपूर ने पिता जितेंद्र संग मिलकर किया बड़ा सौदा, जापानी कंपनी को 559 करोड़ में बेची 10 मंजिला इमारत

Edited By suman prajapati, Updated: 15 Jan, 2026 05:24 PM

बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में जितेंद्र, एकता कपूर और तुषार कपूर ने अपने-अपने दम पर अलग पहचान बनाई है। वहीं, अब कपूर परिवार एक बड़े कारोबारी सौदे को लेकर चर्चा में आ गया है। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस परिवार ने एक जापानी कंपनी के...

मुंबई. बॉलीवुड और टेलीविजन इंडस्ट्री में जितेंद्र, एकता कपूर और तुषार कपूर ने अपने-अपने दम पर अलग पहचान बनाई है। वहीं, अब कपूर परिवार एक बड़े कारोबारी सौदे को लेकर चर्चा में आ गया है। हाल ही में सामने आई जानकारी के मुताबिक, इस परिवार ने एक जापानी कंपनी के साथ सैकड़ों करोड़ रुपये की डील की है, जिसने सभी को चौंका दिया है। एक्टर जितेंद्र और उनके बेटे तुषार कपूर ने मुंबई स्थित एक बड़ी व्यावसायिक संपत्ति को करीब 559 करोड़ रुपये में बेच दिया है। यह खुलासा रियल एस्टेट डेटा प्लेटफॉर्म स्क्वायर यार्ड्स से प्राप्त रजिस्ट्री दस्तावेजों के जरिए हुआ है।


दस्तावेजों के मुताबिक, NTT Global Data Centres ने चांदिवली इलाके में स्थित बालाजी आईटी पार्क में लगभग 30,195 वर्ग मीटर (करीब 3.25 लाख वर्ग फुट) में फैली संपत्ति खरीदी है। यह संपत्ति तुषार कपूर की कंपनी Tushar Infra Developers Private Limited और जितेंद्र की कंपनी Pantheon Buildcon Private Limited के स्वामित्व में थी।

9 जनवरी को हुआ रजिस्ट्रेशन

इस सौदे का रजिस्ट्रेशन 9 जनवरी को किया गया था। डील के तहत आईटी पार्क में मौजूद DC-10 नाम की ग्राउंड प्लस 10 मंजिला इमारत को बेचा गया है, जिसमें एक डेटा सेंटर संचालित है। इसके साथ ही परिसर में स्थित चार मंजिला डीजल जनरेटर बिल्डिंग भी इस सौदे का हिस्सा है।

स्टांप ड्यूटी से मिली छूट

दस्तावेजों में यह भी बताया गया है कि साल 2024 में जारी एक सरकारी प्रस्ताव के अनुसार, इस तरह की बिक्री पर स्टांप ड्यूटी लागू नहीं होती। हालांकि, इस सौदे में 5.59 लाख रुपये का मेट्रो सेस अदा किया गया है।

पहले भी हुआ था बड़ा सौदा

रियल एस्टेट कंसल्टेंट के अनुसार, इससे पहले भी इसी तरह का एक बड़ा सौदा मई 2025 में रजिस्टर किया गया था, जिसकी कुल कीमत करीब 855 करोड़ रुपये बताई गई थी।

एकता कपूर का नहीं है सीधा संबंध

इस पूरे सौदे को लेकर यह भी स्पष्ट किया गया है कि एकता कपूर का इस प्रॉपर्टी से कोई सीधा संबंध नहीं है। एकता कपूर फिलहाल अपने प्रोडक्शन हाउस के तहत टीवी सीरियल्स और वेब सीरीज के निर्माण में व्यस्त हैं और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री में लगातार सक्रिय बनी हुई हैं।

