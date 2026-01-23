Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • सुशांत सिंह राजपूत की याद में बड़ी पहल, पिता ने किया फिल्‍म इंस्‍टीट्यूट बनवाने का ऐलान

सुशांत सिंह राजपूत की याद में बड़ी पहल, पिता ने किया फिल्‍म इंस्‍टीट्यूट बनवाने का ऐलान

Edited By suman prajapati, Updated: 23 Jan, 2026 01:50 PM

sushant singh rajput father announces to build a film institute in his memory

बॉलीवुड फिल्म ‘छिछोरे’ से खास पहचान बनाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से गुजरे छह साल हो गए हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं। 21 जनवरी को सुशांत की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनके परिवार की ओर से एक अहम और भावनात्मक...

मुंबई. बॉलीवुड फिल्म ‘छिछोरे’ से खास पहचान बनाने वाले एक्टर सुशांत सिंह राजपूत को दुनिया से गुजरे छह साल हो गए हैं, लेकिन उनकी यादें आज भी फैंस के दिलों में जिंदा हैं। 21 जनवरी को सुशांत की बर्थ एनिवर्सरी के मौके पर उनके परिवार की ओर से एक अहम और भावनात्मक घोषणा की गई है। एक्टर की याद में जल्द ही ‘सुशांत सिंह राजपूत मेमोरियल क्लब एंड फिल्म डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट’ की स्थापना की जाएगी।

 

पिता ने संभाली जिम्मेदारी

और ये भी पढ़े

इस संस्थान की पहल खुद सुशांत सिंह राजपूत के पिता कृष्णा कुमार सिंह ने की है। उनका कहना है कि यह इंस्टीट्यूट सुशांत की क्रिएटिव सोच, सीखने की जिज्ञासा और उनके अधूरे सपनों से प्रेरित है। इस पहल के जरिए वे उन युवाओं को मंच देना चाहते हैं, जो कला, संस्कृति और सिनेमा के क्षेत्र में करियर बनाना चाहते हैं। इस इंस्टीट्यूट का उद्देश्य एक्टिंग, डायरेक्शन, राइटिंग और फिल्म से जुड़े तकनीकी क्षेत्रों में रुचि रखने वाले युवाओं को प्रोफेशनल ट्रेनिंग देना है। यहां वर्कशॉप्स, ट्रेनिंग सेशंस और क्रिएटिव प्रोग्राम्स आयोजित किए जाएंगे, ताकि नए टैलेंट को सही दिशा और मार्गदर्शन मिल सके।

पटना में होगा इंस्टीट्यूट का संचालन

रिपोर्ट्स के मुताबिक, इस संस्थान का कार्यालय बिहार की राजधानी पटना के कंकड़बाग हाउसिंग कॉलोनी में स्थित होगा। यहीं से सभी शैक्षणिक और क्रिएटिव गतिविधियों का संचालन किया जाएगा। इंस्टीट्यूट के फाउंडिंग मेंबर्स में कृष्णा कुमार सिंह के अलावा प्रमोद कुमार सिंह, प्रो. बीएन सिंह, अरुण सिंह, डॉ. सुनील चंद चुनी, शैलेंद्र कुमार सिंह, चंद्र शेखर सिंह और राजेश्वरी सिंह शामिल हैं।

 
गौरतलब है कि सुशांत सिंह राजपूत का निधन 14 जून 2020 को मुंबई स्थित उनके आवास पर हुआ था। उनकी अचानक हुई मौत ने पूरे देश को गहरे सदमे में डाल दिया था।  
  

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!