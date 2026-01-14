करण औजला पर लगे शादी छिपाने के आरोपों के बीच आया पत्नी का पोस्ट, रोमांटिक तस्वीर शेयर कर दिया जवाब

पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर करण औजला इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। कनाडा में रहने वाली आर्टिस्ट Ms Gori Music ने उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। वहीं, इन...

मुंबई. पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री के मशहूर सिंगर करण औजला इन दिनों विवादों में घिर गए हैं। कनाडा में रहने वाली आर्टिस्ट Ms Gori Music ने उन पर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के गंभीर आरोप लगाए हैं। इस मामले के सामने आने के बाद सोशल मीडिया पर हलचल मच गई है। वहीं, इन आरोपों के बीच अब करण औजला की पत्नी पलक औजला का रिएक्शन भी सामने आया है, जिसने सभी का ध्यान खींच लिया है।

पलक औजला ने शेयर की रोमांटिक तस्वीर

करण औजला पर लगे आरोपों के बीच पलक औजला ने अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक रोमांटिक फोटो शेयर की है, जिसमें वह अपने पति के गाल पर किस करती नजर आ रही हैं। इस फोटो के साथ उन्होंने बैकग्राउंड में ‘विनिंग स्पीच’ गाना लगाया है। तस्वीर किसी शादी या खास फंक्शन की लग रही है, जिसमें करण व्हाइट सूट में काफी हैंडसम दिखाई दे रहे हैं, जबकि पलक ने नेवी ब्लू रंग का खूबसूरत लहंगा पहना हुआ है। मैचिंग जूलरी और एलिगेंट लुक में पलक बेहद ग्लैमरस लग रही हैं।

फैंस इस पोस्ट को करण पर लगे आरोपों के जवाब के तौर पर देख रहे हैं और इसे कपल के मजबूत रिश्ते का इशारा मान रहे हैं।

कनाडियन आर्टिस्ट के आरोप

Ms Gori Music नाम से जानी जाने वाली कनाडियन आर्टिस्ट ने सोशल मीडिया पर करण औजला पर कई गंभीर आरोप लगाए थे। वायरल हो रहे स्क्रीनशॉट्स में उन्होंने दावा किया कि वह हॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री से जुड़ी हैं और करण औजला के साथ निजी रिश्ते में थीं। आर्टिस्ट का कहना है कि उन्हें इस बात की जानकारी नहीं थी कि करण पहले से शादीशुदा हैं।

उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि रिश्ता सामने आने के बाद उन्हें चुप कराने की कोशिश की गई और सार्वजनिक तौर पर बदनाम किया गया। आर्टिस्ट के मुताबिक, करण औजला की टीम ने इस पूरे मामले को दबाने के लिए एक भारतीय इन्फ्लुएंसर के जरिए झूठी जानकारियां फैलवाईं।

हालांकि, कनाडियन आर्टिस्ट के आरोपों पर अभी तक करण औजला की तरफ से कोई बयान नहीं आया है।

