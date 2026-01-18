Border 2 के लिए हो रही वरुण धवन की ट्रोलिंग पर भड़के सुनील शेट्टी, बोले- किसी को नीचा दिखाना बहुत आसान..

Main Menu

मुंबई. देशभक्ति से भरपूर मल्टीस्टारर फिल्म बॉर्डर 2 गणतंत्र दिवस के मौके पर रिलीज होने के लिए पूरी तरह तैयार है। यह फिल्म 23 जनवरी को सिनेमाघरों का श्रृंगार बनने जा रही है। इससे पहले फिल्म का ट्रेलर और गाने रिलीज हो चुके हैं, लेकिन इसमें वरुण धवन की एक्टिंग देखने के बाद लोग उन्हें खूब ट्रोल कर रहे हैं। वहीं, हाल ही में एक्टर सुनील शेट्टी ने वरुण धवन की ट्रोलिंग पर अपना रिएक्शन दिया है।

 

 

क्या बोले सुनील शेट्टी
 
हाल ही में एक इंटरव्यू में सुनील शेट्टी ने वरुण का सपोर्ट करते हुए कहा, "क्या किसी ने फिल्म देखी है? किसी ने फिल्म नहीं देखी है। हमने फिल्म की कुछ झलकियां देखी हैं। वरुण धवन फिल्म में कमाल करेंगे, वह शानदार हैं।"

PunjabKesari


उन्होंने कहा- "वरुण खुद का किरदार नहीं निभा रहे हैं, वह एक ऐसे सम्मानित ऑफिसर का किरदार निभा रहे हैं जिसने देश के लिए अपनी जान दे दी। इसलिए मुझे लगता है कि बाहर जाकर ऐसी बातें कहने से पहले हमें थोड़ा सोचना चाहिए। आज किसी को बुरा-भला कहना और उसे नीचा दिखाना बहुत आसान है।"

कब रिलीज हो रही बॉर्डर 2?
बता दें कि अनुराग सिंह निर्देशित बॉर्डर 2 में वरुण धवन के अलावा सुनील शेट्टी के बेटे अहान शेट्टी, सनी देओल, दिलजीत दोसांझ, सोनम बाजवा और मेधा राना जैसे सेलेब्स नजर आने वाले हैं। फिल्म में वरुण धवन ने मेजर होशियार सिंह दहिया की भूमिका निभाई है। 


बता दें, सुनील शेट्टी फिल्म बॉर्डर का हिस्सा रहे हैं, लेकिन वह इसके सीक्वल में नजर नहीं आएंगे। हालांकि, उनका बेटे अहान शेट्टी नेवी ऑफिसर के रूप में बॉर्डर 2 में दिखेंगे।


 

