Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • साउथ एक्ट्रेस जननी ने बॉयफ्रेंड श्याम संग रचाई शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई शादी की खूबसूरत तस्वीरें

साउथ एक्ट्रेस जननी ने बॉयफ्रेंड श्याम संग रचाई शादी, सोशल मीडिया पर वायरल हुई शादी की खूबसूरत तस्वीरें

Edited By suman prajapati, Updated: 31 Mar, 2026 06:43 PM

south indian actress janani ties the knot with her boyfriend sai roshan shyam

साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस जननी ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे खास सफर की शुरुआत की है। 30 मार्च को उन्होंने अपने लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे बॉयफ्रेंड साई रोशन श्याम के साथ शादी रचाई। यह शादी बेहद निजी माहौल में करीबी दोस्तों...

मुंबई. साउथ फिल्म इंडस्ट्री की जानी-मानी एक्ट्रेस जननी ने हाल ही में अपनी जिंदगी के सबसे खास सफर की शुरुआत की है। 30 मार्च को उन्होंने अपने लंबे समय से रिलेशनशिप में रहे बॉयफ्रेंड साई रोशन श्याम के साथ शादी रचाई। यह शादी बेहद निजी माहौल में करीबी दोस्तों और परिवार के बीच संपन्न हुई, जिसकी तस्वीरें अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही हैं।

PunjabKesari

 

जननी ने खुद अपनी शादी की झलकियां इंस्टाग्राम पर शेयर कीं, जिनमें उनकी खुशी और इस खास मौके की गर्माहट साफ नजर आती है। तस्वीरों के साथ उन्होंने कैप्शन में लिखा, “अब हम ऑफिशियली मिस्टर एंड मिसेज हैं,” जिसके बाद फैंस और सेलेब्स उन्हें लगातार बधाइयां दे रहे हैं।

और ये भी पढ़े

 

बता दें कि जननी और साई रोशन श्याम ने अप्रैल 2025 में सगाई की थी, जिसे उन्होंने काफी निजी रखा था। जननी के पति साई रोशन श्याम पेशे से पायलट होने के साथ-साथ एक प्रशिक्षित एयरक्राफ्ट इंजीनियर भी हैं। उनके सोशल मीडिया प्रोफाइल के अनुसार, वह स्पाइसजेट में पायलट के रूप में कार्यरत हैं और इससे पहले एमिरेट्स के साथ भी जुड़े रहे हैं। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत एक इंजीनियर के तौर पर की थी और अब आसमान में उड़ान भरते हैं।

जननी के करियर की बात करें तो उन्होंने तमिल सिनेमा में अपने दमदार अभिनय के जरिए खास पहचान बनाई है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत छोटे किरदारों से की थी, लेकिन धीरे-धीरे अपनी मेहनत और टैलेंट के दम पर इंडस्ट्री में मजबूत जगह बनाई। साल 2011 में आई फिल्म ‘अवन इवन’ से उन्हें बड़ी पहचान मिली, जिसमें उन्होंने प्रमुख भूमिका निभाई। इसके बाद 2014 में रिलीज हुई जासूसी थ्रिलर फिल्म ‘थेगिडी’ में उनके अभिनय को काफी सराहा गया। इस फिल्म में उन्होंने अशोक सेल्वन के साथ काम किया और अपने किरदार में गहराई लाकर दर्शकों का दिल जीत लिया। आज जननी तमिल फिल्म इंडस्ट्री की एक जानी मानी एक्ट्रेस हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!