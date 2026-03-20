हरा सूट, हरी-हरी चूड़ियां और हाथों में पिया के नाम की मेहंदी..हिना खान ने शुरू की ईद की तैयारियां, देखें खूबसूरत तस्वीरें

Edited By suman prajapati, Updated: 20 Mar, 2026 03:18 PM

टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ने ईद के खास मौके की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को अपनी फेस्टिव तैयारियों की खूबसूरत झलक दिखाई, जो तेजी से वायरल हो रही है।

मुंबई. टीवी की पॉपुलर एक्ट्रेस हिना खान ने ईद के खास मौके की तैयारियां शुरू कर दी हैं। उन्होंने सोशल मीडिया के जरिए अपने फैंस को अपनी फेस्टिव तैयारियों की खूबसूरत झलक दिखाई, जो तेजी से वायरल हो रही है।

हिना खान ने अपनी पोस्ट में पारंपरिक कपड़े, ज्वेलरी और एक्सेसरीज़ के साथ अपनी तैयारियों की झलक शेयर की। तस्वीरों में उनका ट्रेडिशनल लुक बेहद आकर्षक नजर आ रहा है। उन्होंने अपने पोस्ट के कैप्शन में लिखा- “Eid Preps”।

इन तस्वीरों की सबसे खास बात उनकी मेहंदी रही। हिना ने अपनी मेहंदी में अपने पति रॉकी जायसवाल का नाम उर्दू में शामिल किया है।

एक तस्वीर में वह अपने हाथ दिखाती नजर आ रही हैं, जिसमें खूबसूरत डिजाइन के साथ उनके और रॉकी के नाम के अक्षर उकेरे गए हैं।





तस्वीरों में हिना खान ग्रीन कलर के पारंपरिक आउटफिट में नजर आईं, जिसे उन्होंने मैचिंग चूड़ियों और ज्वेलरी के साथ स्टाइल किया। इसके अलावा उन्होंने ब्लू ट्रेडिशनल ड्रेस में भी कुछ तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनका फेस्टिव अंदाज साफ झलक रहा है।



मालूम हो, हिना खान और रॉकी जायसवाल अलग-अलग धर्मों से आते हैं, लेकिन दोनों एक-दूसरे की आस्था और परंपराओं का सम्मान करते हैं।



दोनों की मुलाकात टीवी शो ये रिश्ता क्या कहलाता है के सेट पर हुई थी, जहां हिना लीड रोल में थीं और रॉकी लाइन प्रोड्यूसर के तौर पर जुड़े थे। लंबे समय तक एक-दूसरे को डेट करने के बाद इस कपल ने 4 जून 2025 को शादी कर ली थी।