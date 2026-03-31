प्रोडक्शन में कदम रखते ही Taapsee Pannu ने बताई असली चुनौती

महिला प्रधान फिल्मों पर चर्चा शुरू होने से बहुत पहले ही तापसी पन्नू इस दिशा में अपनी अलग पहचान बना चुकी थीं।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। महिला प्रधान फिल्मों पर चर्चा शुरू होने से बहुत पहले ही तापसी पन्नू इस दिशा में अपनी अलग पहचान बना चुकी थीं। उन्होंने लगातार ऐसे किरदार चुने जिनमें महिलाओं को केंद्र में रखा गया और यह साबित किया कि मजबूत कहानी पारंपरिक ढांचे से बाहर भी सफल हो सकती है। एक सशक्त नायिका के रूप में उन्होंने अपनी जगह बनाई है, जहाँ अभिनय और उद्देश्य साथ-साथ चलते हैं। अब वह इसी सोच को कैमरे के पीछे भी आगे बढ़ा रही हैं।

साल 2022 में रिलीज़ हुई ब्लर (Blurr) के साथ निर्माता बनने के बाद तापसी को यह अनुभव इतना पसंद आया कि अब वह और फिल्में बनाने की तैयारी में हैं। हालांकि वह मानती हैं कि यह आसान नहीं है, क्योंकि ऐसे विषय और निर्देशक ढूँढ़ना चुनौतीपूर्ण होता है जो उनकी सोच से मेल खाएँ। तापसी कहती हैं, “मेरे लिए चुनौती ऐसे विषय और निर्देशक ढूँढ़ना है जो मेरी सोच के अनुरूप हों। मैं अलग-अलग विषयों और निर्देशकों को देख रही हूँ। मैं वही फिल्में बनाना चाहती हूँ जिन पर मुझे विश्वास है।”

फिल्म निर्माण की प्रक्रिया हर व्यक्ति के लिए अलग होती है। एक परियोजना की जिम्मेदारी और उससे मिलने वाली स्वतंत्रता पर बात करते हुए उन्होंने कहा, “क्योंकि आप ही वह व्यक्ति होते हैं जो सब कुछ जोड़ते हैं, टीम बनाते हैं, सही व्यक्ति का चयन करते हैं, इसलिए जिम्मेदारी का एहसास भी होता है। लेकिन यह बेहद चुनौतीपूर्ण भी है। एक अभिनेता के रूप में आप केवल अपने हाँ या ना के लिए जिम्मेदार होते हैं, लेकिन निर्माता बनने पर आपको सभी से हाँ करवानी होती है और सबको एक दिशा में रखना होता है, जो केवल अभिनेता होने से कहीं अधिक कठिन है।”

अभिनेत्री और निर्माता दोनों भूमिकाओं को संतुलित करते हुए तापसी अपनी सोच पर दृढ़ दिखाई देती हैं—ऐसी कहानियों को आगे बढ़ाना जो मायने रखती हों और ऐसी आवाज़ों को मंच देना जो प्रभाव पैदा करें। पर्दे पर स्थापित मान्यताओं को चुनौती देने वाली तापसी के लिए अब पर्दे के पीछे से कथाओं को आकार देना उनके करियर का एक मजबूत कदम है। वह जल्द ही आगामी फिल्म गांधारी में नजर आएँगी, जिसमें वह एक सशक्त माँ की भूमिका निभाएँगी। यह भावनात्मक और तीव्र कहानी माता-पिता और बच्चे के रिश्ते को गहराई के साथ प्रस्तुत करेगी।