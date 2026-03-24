जैस्मीन से तलाक के 6 साल बादशाह ने रचाई दूसरी शादी, एक्ट्रेस ईशा रिखी संग लिए सात फेरे

फेमस सिंगर और रैपर बादशाह इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं।सोशल मीडिया पर उनकी दूसरी शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया फोटोज के मुताबिक, सिंगर ने तलाक के 6 साल बाद हाल ही में ईशा रिखी संग दूसरी शादी कर ली है। शादी की ये तस्वीरें ईशा...

मुंबई. फेमस सिंगर और रैपर बादशाह इस वक्त खूब सुर्खियां बटोर रहे हैं।सोशल मीडिया पर उनकी दूसरी शादी की तस्वीरें वायरल हो रही हैं। सोशल मीडिया फोटोज के मुताबिक, सिंगर ने तलाक के 6 साल बाद हाल ही में ईशा रिखी संग दूसरी शादी कर ली है। शादी की ये तस्वीरें ईशा की मां ने इंस्टाग्राम पर शेयर की हैं, जिसे देख उनके फैंस काफी हैरान रह गए हैं और तस्वीरें सोशल मीडिया पर तेज़ी से वायरल हो रही है।



6 साल पहले बादशाह का पत्नी जैस्मिन मसीह से तलाक हो गया था और अब वो ईशा रिखी संग शादी की रस्में निभाते नजर आ रहे हैं। तस्वीरों में बादशाह ब्राउन कुर्ता और गोल्डन साफा पहने दिख रहे हैं। वहीं ईशा लाल जोड़े में दुल्हन बनीं नजर आ रही हैं। कुछ तस्वीरों में दोनों वरमाला पहने दिखाई दे रहे हैं, जबकि कई तस्वीरों में वे शादी के मंडप पर बैठे रस्में निभाते दिख रहे हैं।



बादशाह की शादी बेहद सादगी से हुई, जिसमें उनके करीबी दोस्त और परिवारवाले ही शामिल हुए। अचानक सोशल मीडिया पर सामने आई बादशाह की गुपचुप शादी की तस्वीरें देख हर कोई हैरान रह गया है। हालांकि, अभी तक बादशाह और ईशा रिखी ने अपनी शादी और इन तस्वीरों की कोई पुष्टि नहीं की है।



कौन है ईशा रिखी?



बता दें, ईशा रिखी एक मशहूर मॉडल और एक्ट्रेस है। उन्होंने अपने करियर की शुरुआत ‘जट्ट बॉयज पुत जटां दे’ से की थी, जिसमें उनके साथ सिप्पी गिल नजर आए थे। इसके बाद वह हैप्पी गो लकी, मेरे यार कमीने और व्हाट द जाट जैसी फिल्मों में नजर आईं।

बादशाह की पहली शादी

वहीं, बादशाह की बात करें तो उन्होंने पहली शादी साल 2012 में जैस्मीन मसीह से रचाई थी। कपल 8 सालों तक साथ रहा, लेकिन 2020 में दोनों की राहें जुदा हो गई और दोनों ने तलाक ले लिया। पहली शादी से बादशाह की एक बेटी भी है, जो अपनी मां के साथ रहती है।

