बड़े झूमके और रेड अनारकली सूट में धुरंधर एक्ट्रेस ने ढाया गजब, हर तस्वीर में दिखा अलग ही अंदाज

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Mar, 2026 05:29 PM

एक्ट्रेसआयशा खान इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसके पहले पार्ट में उनके डांस ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था। वहीं, बीते दिन ईद के खास मौके पर उन्होंने अपने फैंस को एक शानदार सरप्राइज दिया। एक्ट्रेस ने सोशल...

मुंबई. एक्ट्रेसआयशा खान इन दिनों अपनी फिल्म ‘धुरंधर: द रिवेंज’ को लेकर सुर्खियों में हैं, जिसके पहले पार्ट में उनके डांस ने दर्शकों का खूब ध्यान खींचा था। वहीं, बीते दिन ईद के खास मौके पर उन्होंने अपने फैंस को एक शानदार सरप्राइज दिया। एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर अपनी खूबसूरत तस्वीरें शेयर कीं, जिनमें उनका ट्रेडिशनल अंदाज देखते ही बन रहा है। एक्ट्रेस की ये तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।







आयशा खान ने इस खास मौके के लिए रेड अनारकली सूट चुना, जो एकदम फेस्टिव और रॉयल वाइब दे रहा है।

आउटफिट का फ्लेयर्ड डिजाइन उनके पूरे लुक को बेहद ग्रेसफुल बना रहा है। उनके अनारकली सूट पर किया गया गोल्डन बॉर्डर और बारीक कढ़ाई का काम इसे और खास बना रहा है। ड्रेस की डिटेलिंग क्लासी और रिच फील देती है, जिससे पूरा लुक प्रीमियम नजर आता है।

आयशा ने अपने लुक को कंप्लीट करने के लिए मैचिंग रेड दुपट्टा कैरी किया, जिस पर हल्का गोल्डन वर्क है। इसके साथ उन्होंने एलिगेंट झूमके पहने, जो उनके ट्रेडिशनल लुक को और निखार रहे हैं।

आउटफिट का नेक डिजाइन भी काफी आकर्षक है, जिसने पूरे लुक में चार चांद लगा दिए।

हल्के आई मेकअप और न्यूड टोन लिप्स ने उनके लुक को बैलेंस किया। बालों को उन्होंने सॉफ्ट कर्ल्स के साथ खुला रखा, जो सिंपल होने के बावजूद बेहद आकर्षक लग रहे हैं।

फैंस आयशा खान के इस फेस्टिव स्टाइल की जमकर तारीफ कर रहे हैं।