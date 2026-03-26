Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • खास थीम का केक और खूबसूरत डेकोरेशन..अथिया ने इस अंदाज में मनाया बेटी इवारा का फर्स्ट बर्थडे, शेयर की तस्वीरें

खास थीम का केक और खूबसूरत डेकोरेशन..अथिया ने इस अंदाज में मनाया बेटी इवारा का फर्स्ट बर्थडे, शेयर की तस्वीरें

Edited By suman prajapati, Updated: 26 Mar, 2026 10:49 AM

athiya shetty celebrated her daughter ivara s first birthday in special way

एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और उनके पति क्रिकेटर केएल राहुल की बेटी इवारा हाल ही में एक साल की हो गई है। बेटी के 1 साल के होने का जश्न कपल ने खूब उत्साह से मनाया। अपनी लाडली के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें अथिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी...

मुंबई. एक्ट्रेस अथिया शेट्टी और उनके पति क्रिकेटर केएल राहुल की बेटी इवारा हाल ही में एक साल की हो गई है। बेटी के 1 साल के होने का जश्न कपल ने खूब उत्साह से मनाया। अपनी लाडली के फर्स्ट बर्थडे सेलिब्रेशन की तस्वीरें अथिया ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की हैं, जो खूब वायरल हो रही हैं। अथिया की बेटी की इन तस्वीरों पर फैंस से लेकर सेलेब्स ने खूब प्यार लुटाया।

अथिया शेट्टी ने अपने पति क्रिकेटर केएल राहुल संग इंस्टाग्राम पर लाडली इवारा के फर्स्ट बर्थडे की तस्वीरें पोस्ट की और कैप्शन में लिखा-''पहले जन्मदिन की बहुत-बहुत बधाई, मेरी जान 🤍 हमें चुनने के लिए धन्यवाद; हम तुमसे शब्दों से परे और दुनिया से भी बढ़कर प्यार करते हैं।''

 

और ये भी पढ़े


शेयर की गई इन तस्वीरों में देखा जा सकता है कि पहली तस्वीर में अथिया अपनी बेटी को गोद में ऊपर उठाए खूब हंसती दिखाई दे रही हैं। अगली तस्वीर में इवारा के बर्थडे केक की खूबसूरत झलक है, जबकि आखिरा फोटो में राहुल अपनी लाडो के हाथ को ऊंगली से पकड़े दिख रहे हैं।
कपल की इन तस्वीरों को 1.3 मिलियन लाइक्स मिल चुके हैं और कमेंट्स कर खूब प्यार लुटाया जा रहा है।
 

बता दें कि अथिया ने 23 जनवरी, 2023 को केएल राहुल के साथ अपने पिता के खंडाला स्थित फार्महाउस में शादी रचाई थी। कपल की शादी खास दोस्तों और फैमिली मेंबर्स के बीच हुई थी। इसके दो साल बाद एक्ट्रेस ने 24 मार्च, 2025 को एक प्यारी से बेटी को जन्म दिया, जिसका नाम उन्होंने इवारा रखा है। बेटी के जन्म के बाद इन दिनों अथिया अपनी लाडली की परवरिश में व्यस्त हैं।

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!