कभी लेटकर तो कभी घुटनों के बल बैठकर शिवालिका ओबेरॉय ने कराया मैटरनिटी फोटोशूट, खूबसूरती में फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस शिवालिका ओबेरॉय और मशहूर निर्देशक-निर्माता अभिषेक पाठक की जिंदगी में जल्द ही एक नया अध्याय जुड़ने वाला है। शादी के करीब तीन साल बाद यह कपल अपने पहले बच्चे का स्वागत करने जा रहा है। पिछले दिनों एक्ट्रेस ने खास अंदाज में इस खुशखबरी कोसोशल मीडिया पर शेयर किया था। वहीं, अब हाल ही में मॉम-टू-बी शिवालिका ने बेहद ही खूबसूरत मैटरनिटी फोटोशूट करवाया, जिसकी तस्वीरें उन्होंने फैंस के साथ शेयर की हैं।

मैटरनिटी फोटोशूट के लिए शिवालिका ने स्काई ब्लू रंग का बॉडीकॉन गाउन पहना, जो उनके बेबी बंप को खूबसूरती से हाइलाइट कर रहा है।

अपने लुक को उन्होंने सिंपल और एलिगेंट रखा। मिनिमल मेकअप, खुले बाल और हल्के एक्सेसरीज के साथ वह बेहद क्लासी दिखीं। जूलरी की बात करें तो उन्होंने भारी आभूषणों की जगह पर्ल और गोल्ड के ईयररिंग्स पहने और हाथ में एक गोल्डन रिंग कैरी की। इन तस्वीरों में शिवालिका बेहद खूबसूरत और आत्मविश्वास से भरी नजर आ रही हैं।



इन तस्वीरों को शेयर करते हुए शिवालिका ने कैप्शन में लिखा, “क्रिएटिंग वेव्स… और एक नई जिंदगी।” एक्ट्रेस की इन तस्वीरों पर उनके फैंस खूब प्यार लुटा रहे हैं।

कुछ दिनों पहले हुई थी गोदभराई

बता दें, इससे कुछ दिन पहले शिवालिका की गोदभराई की रस्म भी हुई थी। इस खास मौके पर उन्होंने पर्पल कलर की साड़ी पहनी थी। पारंपरिक लुक में सजी शिवालिका बेहद सुंदर लग रही थीं। परिवार और करीबी लोगों की मौजूदगी में यह समारोह मनाया गया।

शिवालिका और अभिषेक की लवस्टोरी

शिवालिका और अभिषेक की लव स्टोरी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं है। दोनों की पहली मुलाकात साल 2020 में फिल्म ‘खुदा हाफिज’ के सेट पर हुई थी। इस फिल्म को अभिषेक पाठक ने प्रोड्यूस किया था और शिवालिका इसमें लीड एक्ट्रेस के तौर पर नजर आई थीं। काम के दौरान दोनों के बीच दोस्ती हुई, जो धीरे-धीरे प्यार में बदल गई। इसके बाद अभिषेक ने टर्की में हॉट एयर बैलून के नीचे बेहद रोमांटिक अंदाज में शिवालिका को प्रपोज किया था। और फिर फरवरी 2023 में दोनों ने गोवा में शादी कर ली।