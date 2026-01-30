Main Menu

बेटी के बाद अब जुड़वा बच्चों का स्वागत करेंगे सुपरस्टार राम चरण! महज कुछ घंटों में गूंजेगी किलकारियां

Edited By suman prajapati, Updated: 30 Jan, 2026 04:29 PM

ram charan and his wife upasana will welcome twins

साउथ सुपरस्टार राम चरण जल्द ही दूसरे बच्चे के पिता बनने वाले हैं।  उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी पड़ाव पर हैं और जल्द ही दूसरे बेबी को जन्म देंगी। खबरें ये भी हैं कि राम चरण और उपासना जुड़वा बच्चों का स्वागत करने वाले हैं,...

मुंबई. साउथ सुपरस्टार राम चरण जल्द ही दूसरे बच्चे के पिता बनने वाले हैं।  उनकी पत्नी उपासना कामिनेनी अपनी प्रेग्नेंसी के आखिरी पड़ाव पर हैं और जल्द ही दूसरे बेबी को जन्म देंगी। खबरें ये भी हैं कि राम चरण और उपासना जुड़वा बच्चों का स्वागत करने वाले हैं, जिससे उनका परिवार और भी बड़ा होने जा रहा है। कपल ने 23 अक्टूबर 2025 को दूसरी प्रेग्नेंसी की जानकारी फैंस के साथ शेयर की थी, लेकिन उस समय डिलीवरी की तारीख को लेकर कोई आधिकारिक घोषणा नहीं की गई थी। वहीं, अब उपासना की डिलीवरी डेट भी सामने आई है।

 

PunjabKesari

 
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, यह स्टार कपल 31 जनवरी 2026 को अपने जुड़वा बच्चों का स्वागत कर सकता है। कहा जा रहा है कि डिलीवरी की तैयारियां पहले ही पूरी कर ली गई हैं और परिवार इस खास पल के लिए पूरी तरह तैयार है। अगर ये रिपोर्ट्स सही साबित होती हैं, तो राम चरण और उपासना की खुशियों का काउंटडाउन अब बस कुछ घंटों का ही रह गया है।

और ये भी पढ़े

 

बता दें, साल 2012 में शादी के बंधन में बंधे राम चरण और उपासना पहले से ही एक प्यारी बेटी का माता-पिता है। उनकी बेटी क्लिन कारा कोनिडेला का जन्म 20 जून 2023 को हुआ था, जिसने उनके जीवन को नई खुशियों से भर दिया।

राम चरण का प्रोफेशनल फ्रंट

काम की बात करें तो राम चरण इन दिनों अपने करियर के एक अहम दौर से गुजर रहे हैं। हाल ही में उन्हें फिल्म ‘गेम चेंजर’ से काफी सराहना मिली थी। अब वह अपनी अगली मेगा फिल्म ‘पेड्डी’ की तैयारियों में व्यस्त हैं। इस फिल्म का निर्देशन बुची बाबू सना कर रहे हैं।

 
 

