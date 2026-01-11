Main Menu

पाताल लोक 2 फेम एक्टर प्रशांत तमांग का निधन, स्टेबिन बेन की हुईं नूपुर सेनन..पढ़ें मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Jan, 2026 06:32 PM

read big news prashant tamang passes away stebin ben weds nupur sanon

मुंबई. मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बुरी खबर सामने आ रही है। फेमस सिंगर और वेब सीरीज पाताल लोक 2 में नजर आ चुके एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 43 साल की उम्र में दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया है। वहीं, एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों ने अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में क्रिश्चियन वेडिंग की है, जिसकी तस्वीरें न्यूली वेड कपल ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें..
 


हम दोनों एक हैं..तलाक के बाद इस शख्स के लिए माही विज ने शेयर की अपनी भावनाएं 
टीवी एक्ट्रेस माही विज एक्टर जय भानुशाली संग तलाक के बाद लगातार सुर्खियों में बनी हुई है। कुछ दिनों पहले ही इस फेमस टीवी कपल ने अपनी 15 साल की शादी तोड़ दी, जिसके बाद लोग माही को बुरी तरह ट्रोल भी करते नजर आए। हालांकि, एक्ट्रेस ने सोशल मीडिया पर ट्रोलर्स की बोलती बंद करते हुए उन्हें करारा जवाब भी दिया था। इन सब के बीच हाल ही में माही ने एक शख्स पर ढेर सारा प्यार लुटाते हुए एक लंबा-चौड़ा पोस्ट किया, जो इंटरनेट पर खूब वायरल हो रहा है। हालांकि, इस पोस्ट करने से पहले ही माही ने अपना कमेंट सेक्शन ऑफ कर दिया, ताकि उन्हें यूजर्स के हेट कमेंट्स का सामना न करना पड़े।
 
कड़कड़ाती ठंड में बिना कपड़ों के पेड़ पर चढ़ते दिखे विद्युत जामवाल, वीडियो वायरल होते ही खलबली 

अपने एक्शन और स्टंटबाजी के लिए पहचाने जाने वाले बॉलीवुड एक्टर  विद्युत जामवाल हमेशा अपने अनोखे और साहसी अंदाज से फैंस को हैरान करते हैं। उनके वीडियो सोशल मीडिया पर खूब सुर्खियां बटोरते हैं। वहीं, हाल ही में विद्युत ने अपना एक ऐसा वीडियो शेयर किया, जिसने लोगों को हैरान करने करने के साथ-साथ प्रभावित भी किया। यूजर्स इस वीडियो पर कमेंट करते हुए एक्टर को ट्रोल भी कर रहे हैं।
 


'जन नायगन' की रिलीज में फिर आई अड़चन तो कमल हसन ने दी प्रतिक्रिया-भारत का संविधान अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का..
सुपरस्टार थलापति विजय की फिल्म 'जन नायकन' रिलीज के लिए इन दिनों कई मुश्किलों को सामना कर रही है। शुक्रवार को मद्रास उच्च न्यायालय ने सीबीएफसी को फिल्म के लिए यू/ए 16 प्रमाण पत्र जारी करने का निर्देश दिया, हालांकि बाद में सीबीएफसी द्वारा चुनौती देने के बाद इसकी सुनवाई के लिए 21 जनवरी का दिन तय किया गया है। फिल्म को सीबीएफसी से प्रमाणपत्र नहीं मिलने के कारण पोंगल के अवसर पर इसकी रिलीज को स्थगित करना पड़ा। ऐसे में अब एक्टर कमल हासन ने 'जन नायकन' को सीबीएफसी से प्रमाण पत्र नहीं मिलने के बाद अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता और फिल्म प्रमाणन प्रक्रिया पर चिंता जताई है।

 

क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव पर रोज मैसेज करने के आरोप लगाना खुशी मुखर्जी को पड़ा भारी, 100 करोड़ की मानहानि का केस दर्ज
एक्ट्रेस खुशी मुखर्जी आए दिन मुंबई में स्पॉट होती रहती है, जहां वो अपनी बोल्डनेस और बेबाक बयानों को लेकर खूब सुर्खियां बटोरती हैं। वहीं, पिछले दिनों खुशी ने भारतीय क्रिकेटर सूर्यकुमार यादव को लेकर एक टिप्पणी की थी, जो उन्हीं पर भारी पड़ गई है। उनके बयान के चलते उनके खिलाफ 100 करोड़ का मानहानि का मुकदमा हुआ है। तो आइए जानते हैं आखिर क्या है पूरा माजरा..

न्यूयॉर्क से लौटे रणवीर दीपिका ने एयरपोर्ट मारी स्टाइलिश एंट्री, हाथों में हाथ थामे दिखी 'दीपवीर' की जबरदस्त केमिस्ट्री

बॉलीवुड कपल पिछले साल 2025 में अपने नए साल 2026 का स्वागत करने न्यूयॉर्क पहुंचे थे, जहां दोनों ने खूब एंजॉय किया और फैंस संग तस्वीरें भी क्लिक करवाईं। इतना ही नहीं, न्यूयॉर्क में हाल ही में दीपिका ने अपने करीबी दोस्त की शादी भी अटेंड की। वहीं, अब लंबी छुट्टियों के बाद रणवीर सिंह और दीपिका अपने देश वापस लौट आए है। हाल ही में न्यूयॉर्क वेकेशन से लौटे दीपवीर को मुंबई एयरपोर्ट पर स्पॉट किया गया, जहां से उनकी तस्वीरें इंटरनेट पर खूब वायरल हो रही हैं।

पाताल लोक 2 फेम एक्टर प्रशांत तमांग का 43 की उम्र में निधन, दिल का दौरा पड़ने से गई जान

मनोरंजन जगत से हाल ही में एक बुरी खबर सामने आ रही है। फेमस सिंगर और वेब सीरीज पाताल लोक 2 में नजर आ चुके एक्टर प्रशांत तमांग अब इस दुनिया में नहीं रहे। उनका 43 साल की उम्र में निधन हो गया है। प्रशात के निधन की पुष्टि फिल्ममेकर राजेश घाटानी ने की है। इसके साथ ही सिंगर महेश सेवा ने सोशल मीडिया के जरिए दिवंगत एक्टर को श्रद्धांजलि दी है। यह दुखद समाचार सामने आते ही इंडस्ट्री में शोक की लहर दौड़ गई है।
 

बेजुबानों के प्रति सोनू सूद ने दिखाया बड़ा दिल, गुजरात की वराही गौशाला में दान किए 11 लाख रुपए 

बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इंडस्ट्री के वो सितारे हैं, जो आज पहचान के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ज्यादा दरियादिली से नाम कमाया है और आज फैंस के बीच लोगों के मसीहा के नाम से फेमस हैं। सोनू सूद न सिर्फ इंसानों के प्रति दरियादिली दिखाते हैं, बल्कि बेजुबानों के प्रति भी नेक कायों में अपना योगदान देते हैं। हाल ही में एक्टर ने गुजरात की वराही गौशाला की मदद के लिए दिल खोलकर दान किया है, जिसके बाद उनके इस नेक कदम की खूब सराहना हो रही है।

 

'वो चैप्टर अब खत्म हो गया..धनश्री संग तलाक पर युजवेंद्र चहल ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं
भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और फेमस डांसर धनश्री वर्मा का फरवरी, 2025 में तलाक हो गया था। शादी के 5 सालों के भीतर अलग होने के बाद दोनों खूब सुर्खियों में आए थे। हालांकि, इस कपल ने आपसी सहमति से तलाक लिया था। वहीं, पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं कि धनश्री और युजवेंद्र तलाक के बाद फिर से साथ आ सकते हैं। इन सब खबरों के बाच हाल ही में क्रिकेटर ने खुलकर बताया कि वो अब धनश्री से आगे बढ़ चुके हैं और वह भी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी हैं। 


मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हो गई हूं..यामी गौतम की 'हक' देख आलिया भट्ट हुईं इम्प्रेस, कहा- आप सोने की तरह..

एक्ट्रेस यामी गौतम स्टाररर फिल्म हक 2025 में सिनेमाघरों में रिलीज हुई थी और बॉक्स ऑफिस पर इसे अच्छी प्रतिक्रिया मिली थी। अब ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज होने के बाद इसे दर्शकों का काफी प्यार  मिल रहा है। फिल्म की कहानी सुप्रीम कोर्ट के एक अहम फैसले से प्रेरित है, जिसने दर्शकों और समीक्षकों दोनों को प्रभावित किया। वहीं, हाल ही एक्ट्रेस आलिया भट्ट ने यामी गौतम की हक देखी और इसकी फैन हो गई। आलिया ने सोशल मीडिया पर स्पेशल पोस्ट शेयर कर इस फिल्म की तारीफ की।
 

व्हाइट गाउन पहन स्टेबिन की दुल्हन बनीं नूपुर सेनन, खुलेआम किया Liplock, इंटरनेट पर छाई कपल की वेडिंग फोटोज

एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों ने अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में क्रिश्चियन वेडिंग की है, जिसकी तस्वीरें न्यूली वेड कपल ने हाल ही में खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों के सामने आते ही कमेंट सेक्शन में बधाइयों का तांता लग गया है। फैंस से लेकर सेलेब्स कपल पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

