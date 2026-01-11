व्हाइट गाउन पहन स्टेबिन की दुल्हन बनीं नूपुर सेनन, खुलेआम किया Liplock, इंटरनेट पर छाई कपल की वेडिंग फोटोज

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Jan, 2026 05:58 PM

nupur sanon and stebin ben shares their wedding photos

एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों ने अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में क्रिश्चियन वेडिंग की है, जिसकी तस्वीरें न्यूली वेड कपल ने हाल ही...

 

मुंबई. एक्ट्रेस कृति सेनन की बहन और एक्ट्रेस नूपुर सेनन अपने लॉन्ग टाइम बॉयफ्रेंड और सिंगर स्टेबिन बेन संग शादी के बंधन में बंध गई हैं। दोनों ने अपने करीबी दोस्तों और परिवार की मौजूदगी में क्रिश्चियन वेडिंग की है, जिसकी तस्वीरें न्यूली वेड कपल ने हाल ही में खुद अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर शेयर की हैं। इन तस्वीरों के सामने आते ही कमेंट सेक्शन में बधाइयों का तांता लग गया है। फैंस से लेकर सेलेब्स कपल पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन ने अपने इंस्टाग्राम पर शादी की तस्वीरें शेयर करते हुए कैप्शन में लिखा-मैंने किया। मैं करता हूं। मैं करूंगा. हमेशा और हमेशा के लिए. 

शेयर की गई तस्वीरों में देखा जा सकता है कि किस कदर नूपुर और स्टेबिन अपनी शादी में एक दूसरे में खोए हुए हैं। कपल सब लोगों की मौजूदगी में खुलेआम किस करता नजर आ रहा है। वहीं, नूपुर की ब्राइडमेड्स आसमान की ओर फूल उछाल रही है। इस दौरान उनकी बहन कृति सेनन भी नजर आती हैं, जो ब्राइड मेड बनी हैं। वह ग्रीन कलर के गाउन में ब्यूटीफुल लग रही हैं।

 

तस्वीरों में नूपुर अपने पिता का हाथ थाम कर वेन्यू तक पहुंचती हैं और फिर ये कपल एक दूजे को लिपकिस करता है। अपनी शादी में नूपुर व्हाइट गाउन पहन खूबसूरत दुल्हन बनी। वहीं, उनके दूल्हे राजा भी व्हाइट पैंट कोट में डेशिंग लगे। 

फैंस कपल की इन फोटोज पर खूब प्यार लुटा रहे हैं।

बता दें, नूपुर सेनन और स्टेबिन बेन की शादी उदयपुर के फेयरमोंट पैलेस में हुई है। हालांकि, शादी के सारे फंक्शन भी वहीं हुए, जहां से संगीत के कई वीडियो भी सोशल मीडिया पर सामने आए थे।

     

