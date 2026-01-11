बेजुबानों के प्रति सोनू सूद ने दिखाया बड़ा दिल, गुजरात की वराही गौशाला में दान किए 11 लाख रुपए

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 11 Jan, 2026 04:58 PM

sonu sood donates rs 11 lakh to the varahi gaushala in gujarat

मुंबई. बॉलीवुड एक्टर सोनू सूद इंडस्ट्री के वो सितारे हैं, जो आज पहचान के लिए किसी परिचय के मोहताज नहीं हैं। उन्होंने अपनी एक्टिंग से ज्यादा दरियादिली से नाम कमाया है और आज फैंस के बीच लोगों के मसीहा के नाम से फेमस हैं। सोनू सूद न सिर्फ इंसानों के प्रति दरियादिली दिखाते हैं, बल्कि बेजुबानों के प्रति भी नेक कायों में अपना योगदान देते हैं। हाल ही में एक्टर ने गुजरात की वराही गौशाला की मदद के लिए दिल खोलकर दान किया है, जिसके बाद उनके इस नेक कदम की खूब सराहना हो रही है।

दरअसल, सोनू सूद ने गुजरात की वराही गौशाला को 11 लाख रुपए दान किए हैं, ताकि गायों की अच्छे से देखभाल हो सके। 

PunjabKesari
सोनू सूद द्वारा दान की गई रकम की इस्तेमाल गायों के खाने-पीने, इलाज और रहने की सुविधाओं के लिए किया जाएगा।


सोनू सूद ने बिना किसी शोर-शराबे के यह दान किया, लेकिन हर बार की तरह उनकी नेकदिली छिपी नहीं रह सकी और और लोग उनकी  दिल खोलकर तारीफ कर रहे हैं।

PunjabKesari


वर्क फ्रंट की बात करें तो सोनू सूद को आखिरी बार फिल्म फतेह में देखा गया था। इसमें उनके साथ एक्ट्रेस जैकलीन फर्नांडिस नजर आई थी। बता दें सोनू सूद हिंदी के अलावा साउथ और कई भाषाओं में भी काम कर चुके हैं।

