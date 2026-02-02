रश्मिका मंदाना ने फैंस को किया निराश, विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों को किया खारिज

Edited By suman prajapati, Updated: 02 Feb, 2026 12:42 PM
साउथ स्टार्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की खूब खबरें उड़ रही हैं। बीते दिन एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि विजय और रश्मिका 2 फरवरी को शादी के बंधन में...
मुंबई. साउथ स्टार्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की खूब खबरें उड़ रही हैं। बीते दिन एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि विजय और रश्मिका 2 फरवरी को शादी के बंधन में जाएंगे। उदयपुर में दोनों की शादी की तैयारियों जोरों पर चल रही हैं। वहीं, अब इन खबरों से परेशान होकर रश्मिका मंदाना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।
बॉलीवुड हंगामा की रिपोर्ट के मुताबिक उनके रिपोर्टर ने रश्मिका से उनके शादी के बारे में पूछा तो एक्ट्रेस ने मना कर दिया और साफ इनकार कर दिया है कि 2 फरवरी को उनकी और विजय की शादी नहीं हो रही है। ऐसे में रश्मिका और विजय की शादी खबरों पर अब विराम लग गया है।
गौरतलब है कि दोनों सितारों ने अब तक अपनी सगाई को भी सार्वजनिक तौर पर स्वीकार नहीं किया है। हालांकि, इंडस्ट्री में यह चर्चा पहले से रही है कि 3 अक्टूबर 2025 को हैदराबाद में दोनों ने बेहद निजी समारोह में सगाई की थी, जिसे पूरी तरह सीक्रेट रखा गया। इससे पहले यह भी खबरें आई थीं कि उनकी शादी 26 फरवरी 2026 को उदयपुर के किसी शाही महल में हो सकती है।