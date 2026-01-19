एक फ्रेम में दिखे कृति सेनन और कबीर बहिया, दोनों को साथ देख फैंस ने शुरू की कयासबाज़ी

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 19 Jan, 2026 04:46 PM

kabir bahia shares photos with kriti sanon from nupur sanon wedding

बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन ने हाल ही में सिंगर स्टेबिन बेन के साथ शादी रचाई है। यह शादी उदयपुर में फैमिली मेंबर्स और करीबियों के बीच धूमधाम से हुई, जहां कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी मौजूद रहे। शादी से जुड़े कई...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस कृति सेनन की छोटी बहन नूपुर सेनन ने हाल ही में सिंगर स्टेबिन बेन के साथ शादी रचाई है। यह शादी उदयपुर में फैमिली मेंबर्स और करीबियों के बीच धूमधाम से हुई, जहां कृति सेनन के रूमर्ड बॉयफ्रेंड कबीर बहिया भी मौजूद रहे। शादी से जुड़े कई फोटो और वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हुए, जिनमें कबीर की मौजूदगी ने फैंस का ध्यान खास तौर पर खींचा। वहीं, अब कुछ दिनों बाद कबीर बहिया ने कथित साली की शादी से तस्वीरें सोशल मीडिया पर शेयर की हैं, जो खूब वायरल हो रही हैं।


कबीर बहिया ने शेयर कीं तस्वीरें

कबीर बहिया ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर कुछ तस्वीरें शेयर की हैं। इन फोटोज में वह कृति सेनन और अन्य दोस्तों के साथ नजर आ रहे हैं। खास बात यह है कि एक तस्वीर में सिर्फ कृति और कबीर एक-दूसरे के साथ पोज देते दिखाई दे रहे हैं। इन तस्वीरों के साथ कबीर ने कैप्शन लिखा, “अद्भुत यादें और लोग।”

 

इसके बाद सोशल मीडिया पर मानो चर्चाओं की बाढ़ आ गई। फैंस ने इन तस्वीरों को दोनों के रिश्ते की ओर इशारा मानते हुए तरह-तरह के कमेंट करने शुरू कर दिए। किसी ने लिखा, “कृति सेनन का बंदा क्यूट है,” तो किसी ने कहा, “एक फ्रेम में कबीर और कृति।” वहीं कुछ यूजर्स ने मजाकिया अंदाज में कबीर को “नेशनल जीजू” तक बता दिया।

 
पहले भी सामने आ चुके हैं दोनों के साथ वीडियो

यह पहली बार नहीं है जब कृति सेनन और कबीर बहिया को लेकर चर्चा तेज हुई हो। इससे पहले भी दोनों के साथ कई तस्वीरें और वीडियो सामने आ चुके हैं, जिनके बाद उनके रिश्ते को लेकर अटकलें लगती रही हैं। हालांकि, अब तक कृति या कबीर की ओर से अपने रिश्ते को लेकर कोई ऑफिशियल बयान नहीं आया है।


 

