देशभक्ति से भरपूर ‘मातृभूमि’ ने जीता दिल, बैटल ऑफ गलवान के गाने पर फैंस हुए इमोशनल

बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स ने टीज़र के बाद अब फिल्म का पहला गाना मातृभूमि रिलीज़ कर दिया है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। बैटल ऑफ गलवान के मेकर्स ने टीज़र के बाद अब फिल्म का पहला गाना मातृभूमि रिलीज़ कर दिया है। यह गाना फिल्म के म्यूज़िकल सफर की पहली झलक देता है, जिसमें देशभक्ति और इमोशन दोनों साफ महसूस होते हैं। सादा लेकिन असरदार यह गाना फिल्म की कहानी का मूड सेट करता है और रिलीज़ से पहले दर्शकों की एक्साइटमेंट को और बढ़ा देता है।

इस गाने में सलमान खान एक भारतीय सेना अधिकारी के रूप में नजर आ रहे हैं, जबकि उनके साथ चित्रांगदा सिंह दिखाई देती हैं और उनकी ऑनस्क्रीन केमिस्ट्री काफी नैचुरल और जुड़ाव भरी लगती है। दोनों को दो छोटे बच्चों के साथ एक परिवार के रूप में दिखाया गया है, जहां घर के सुकून भरे पल और गलवान की जंग के कड़े दृश्य साथ-साथ चलते हैं। मातृभूमि गाते हुए परिवार के ये सीन ड्यूटी और संघर्ष के पलों से जुड़ते हैं, जो प्यार, बलिदान और देशसेवा के भाव को और भी गहराई से सामने लाते हैं।

मातृभूमि गाना बैटल ऑफ गलवान का इमोशनल और देशभक्ति से भरा एहसास है। इस गाने को हिमेश रेशमिया ने कंपोज़ किया है, जो एक बार फिर दिल को छू लेने वाली और असरदार धुन के साथ अपनी खास पहचान छोड़ते हैं।

हिमेश ने बताया कि बैटल ऑफ गलवान के लिए मातृभूमि बनाना उनके लिए काफी इमोशनल रहा। उन्होंने कहा कि गाने की फील सेना की बीट्स और उनकी एनर्जी से आई है। अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल के साथ काम करना खास था, और सलमान खान के साथ फिर से जुड़ना, साथ ही सलमान खान फिल्म्स म्यूज़िक लेबल से गाने का रिलीज़ होना, इस पूरे सफर को और भी स्पेशल बना देता है।

मातृभूमि के बोल समीर अंजन ने लिखे हैं, जबकि इसे अरिजीत सिंह और श्रेया घोषाल ने अपनी आवाज़ दी है, जो इंडियन म्यूज़िक की सबसे पसंदीदा आवाज़ों में से हैं।

बैटल ऑफ गलवान को सलमा खान ने सलमान खान फिल्म्स के बैनर तले प्रोड्यूस किया है, जबकि फिल्म के निर्देशक अपूर्व लाखिया हैं। इसका म्यूज़िक सलमान खान फिल्म्स म्यूज़िक लेबल से रिलीज़ हुआ है और सोनी म्यूज़िक इंडिया इसकी ऑफिशियल म्यूज़िक डिस्ट्रीब्यूशन पार्टनर है। फिल्म बहादुरी, बलिदान और जज़्बे की कहानी दिखाने का वादा करती है, जिसमें चित्रांगदा सिंह भी अहम भूमिका में नजर आएंगी।