Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की VD14 का टाइटल हुआ 'राणा बाली'

विजय देवरकोंडा-रश्मिका मंदाना की VD14 का टाइटल हुआ 'राणा बाली'

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 27 Jan, 2026 05:37 PM

vijay deverakonda rashmika mandanna s vd14 gets the title rana bali

19वीं सदी के भारत में आधारित यह पैन-इंडिया फिल्म असली ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। 19वीं सदी के भारत में आधारित यह पैन-इंडिया फिल्म असली ऐतिहासिक घटनाओं पर आधारित है। यह विजय देवरकोंडा और माइथ्री मूवी मेकर्स की तीसरी सहयोगी फिल्म होगी, पहले डियर कॉमरेड और खुशी में साथ काम कर चुके हैं। फिल्म का संगीत आइकॉनिक म्यूज़िक डायरेक्टर अजय-अतुल ने दिया है।

पैन-इंडिया सिनेमा के सबसे टैलेंटेड स्टार्स में से एक, विजय देवरकोंड़ा हमेशा अपने प्रोजेक्ट्स के जरिए फैंस को एक्साइटेड रखते हैं। अपनी जबरदस्त स्क्रीन प्रेजेंस और एक्टिंग स्किल्स से हर फिल्म में चार चाँद लगाने वाले विजय अब राहुल सांकृत्यायन की डायरेक्शन में बनी अपनी अगली फिल्म VD 14 के साथ बड़े पर्दे पर लौट रहे हैं।

काफी महीनों की इंतजार और बढ़ते उत्साह के बाद, मेकर्स ने गणतंत्र दिवस के मौके पर फिल्म का टाइटल और रिलीज़ डेट के साथ एक ग्लिम्प्स शेयर किया। फिल्म का नाम ‘राणा बाली’ है, जिसमें लीड रोल में विजय देवरकोंड़ा और रश्मिका मंदाना हैं। फिल्म 11 सितंबर 2026 को दुनियाभर में रिलीज होने वाली है।

‘राणा बाली’ 19वीं सदी में सेट है और 1854 से 1878 के बीच हुई असली ऐतिहासिक घटनाओं से प्रेरित है। इसे एक बड़े पैमाने पर पैन-इंडिया प्रोजेक्ट के रूप में बनाया जा रहा है। ग्लिम्प्स में “कर्स्ड लैंड” और उसके हीरो को दिखाने से पहले, मेकर्स ने भारत पर ब्रिटिश राज की बेरहमी को जबरदस्त विज़ुअल्स और जोरदार कहानी के साथ पेश किया है। राहुल सांकृत्यायन की नैरेशन में दिखाया गया है कि कैसे उपनिवेशी नीतियों ने देश में कष्ट बढ़ाया, खासकर उन इलाकों में जिन्हें सर रिचर्ड टेम्पल और सर थियोडोर हेक्टर जैसे अधिकारियों के दौर में जानबूझकर सूखे में बदला गया।

और ये भी पढ़े

ग्लिम्प्स में हिटलर के होलोकॉस्ट से भी भयानक नरसंहार की तुलना की गई है और भारत के बड़े पैमाने पर हुए आर्थिक शोषण को उजागर किया गया है। विजय देवरकोंड़ा राणा बाली के किरदार में नए और दमदार लुक के साथ ताकतवर और प्रभावशाली मौजूदगी दिखा रहे हैं, जबकि रश्मिका मंदाना जयम्मा की भूमिका निभा रही हैं। खलनायक सर थियोडोर हेक्टर के रूप में आर्नोल्ड वॉसलू की एंट्री फिल्म की ताकत और बढ़ा देती है।

‘राणा बाली’ में विजय देवरकोंड़ा और रश्मिका मंदाना फिर से एक साथ नजर आएंगे, गीता गोविंदम और डियर कॉमरेड के बाद उनकी फेमस ऑन-स्क्रीन जोड़ी को वापस लाते हुए। यह विजय और माइश्री मूवी मेकर्स (नवीन येरनेनी और वाई. रवि शंकर) की तीसरी फिल्म है, जिन्हें पुष्पा जैसी हिट फिल्मों के लिए जाना जाता है। साथ ही, विजय फिर से सुपरहिट टैक्सीवाला के डायरेक्टर राहुल सांकृत्यायन के साथ काम कर रहे हैं। फिल्म को टी-सीरीज प्रेज़ेंट कर रही है और म्यूज़िक आइकॉनिक जोड़ी अजय–अतुल ने दिया है, जिससे फिल्म और भी बड़ी और ग्रैंड लगेगी।

 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!