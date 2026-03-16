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सलमान खान की ‘Battle of Galwan’ को मिला नया नाम, जानें क्या है नया टाइटल

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 16 Mar, 2026 03:06 PM

salman khan s battle of galwan gets a new title

सलमान खान फिल्म्स ने अपनी सबसे चर्चित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नया नाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है..

नई दिल्ली/टीम डिजिटल।  सलमान खान फिल्म्स ने अपनी सबसे चर्चित फिल्म 'बैटल ऑफ गलवान' का नया नाम आधिकारिक तौर पर घोषित कर दिया है, जो अब 'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' होगा। मेकर्स ने एक बहुत ही दमदार नया पोस्टर जारी किया है, जो न सिर्फ फिल्म के नाम में बदलाव को दिखाता है, बल्कि एक ऐसा संदेश भी देता है जो आज की दुनिया के लिए बहुत जरूरी है।

 

 

 

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इस नए टाइटल की सबसे खास बात इसकी टैगलाइन है — "May War Rest in Peace" (युद्ध को शांति मिले)। इस सोच के साथ, सलमान खान ने एक बहुत बड़ी और गहरी बात कही है, जो सिर्फ लड़ाई-झगड़े की बात न करके, पूरी दुनिया में शांति की उम्मीद को जगाती है।

जहाँ यह फिल्म गलवान घाटी की ऐतिहासिक घटना से प्रेरित है, वहीं इसके नाम के पीछे छिपा संदेश रणभूमि की सीमाओं से कहीं आगे जाता है।

​'मातृभूमि: मे वॉर रेस्ट इन पीस' के जरिए सलमान खान एक ऐसी सोच सामने लाए हैं, जो दर्शकों के दिलों को गहराई से छू रही है। सोशल मीडिया पर इस एलान ने अभी से चर्चा छेड़ दी है और लोग फिल्म के नाम के पीछे की ताकतवर भावना और इस साहसी कदम की जमकर तारीफ कर रहे हैं।

 

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