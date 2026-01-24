रिपब्लिक डे बना खास, VD14 के टाइटल अनाउंसमेंट से बढ़ी फैंस की एक्साइटमेंट

Edited By Jyotsna Rawat, Updated: 24 Jan, 2026 05:20 PM
नई दिल्ली/टीम डिजिटल। विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना स्टारर VD14 के मेकर्स, ने फिल्म का टाइटल रिपब्लिक डे पर रिलीज़ करने का ऐलान किया है, जिससे यह संकेत मिलता है कि फिल्म और इस खास दिन के बीच कोई खास कनेक्शन हो सकता है।
विजय देवरकोंडा आज के दौर के सबसे टैलेंटेड और गुड-लुकिंग सितारों में से एक हैं। उनकी दमदार स्क्रीन प्रेज़ेंस, एक्टिंग और अलग ही ऑरा ने उन्हें देशभर में जबरदस्त फैन फॉलोइंग दिलाई है। वह जिस भी फिल्म का हिस्सा होते हैं, उसका लेवल अपने आप ऊपर चला जाता है। कई सराही गई फिल्मों के बाद अब विजय अपनी अगली बड़ी फिल्म VD14 के लिए तैयार हैं। इस फिल्म को राहुल सांक्रित्यन डायरेक्ट कर रहे हैं और इसे पुष्पा के मेकर्स माइथ्री मूवी मेकर्स प्रोड्यूस कर रहे हैं। फिल्म के अनाउंसमेंट के बाद से ही फैन्स को इसके अपडेट्स का बेसब्री से इंतज़ार है और एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है।
एक्साइटमेंट को और बढ़ाते हुए मेकर्स ने आज सोशल मीडिया पर एक दिलचस्प पोस्टर शेयर किया, जिसने इंटरनेट पर हलचल मचा दी है। पोस्टर में ऊपर से दिखता सीन है, जहां कई लोग सूनी और बंजर ज़मीन पर चलते नज़र आ रहे हैं, जो एक रहस्यमय और डरावना माहौल बनाता है। पोस्टर पर लिखा है, “द लेजेंड ऑफ द कर्स्ड लैंड का नाम 26 जनवरी 2026 को बताया जाएगा।”, जिससे साफ संकेत मिलता है कि रिपब्लिक डे पर फिल्म के टाइटल का बड़ा खुलासा होने वाला है।
इतनी खास तारीख चुनने से उत्सुकता और बढ़ गई है, और फैन्स फिल्म की कहानी या संदेश से जुड़े किसी छिपे मतलब के बारे में अनुमान लगाने लगे हैं। रिपब्लिक डे पर होने वाले इस हाई-प्रभावशाली ऐलान ने विजय देवरकोंडा की अगली फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट चरम पर पहुंचा दी है, और यह खुलासा उनके फैन्स के लिए सबसे इंतज़ार किए जाने वाले मोमेंट्स में से एक बन गया है।
दूसरी ओर, विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना, जिन्होंने पहले गीता गोविंदम और डियर कमरेड जैसी फिल्मों में साथ काम किया और अपनी केमिस्ट्री से दर्शकों का दिल जीत लिया था, अब इस नई फिल्म में फिर से एक साथ स्क्रीन शेयर करने के लिए तैयार हैं। इससे एक्साइटमेंट और बढ़ गई है, और फैन्स बेसब्री से इस प्यारे जोड़ी को बड़े पर्दे पर फिर से देखने का इंतज़ार कर रहे हैं।