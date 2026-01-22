Main Menu

ब्रेकअप की अफवाहों के बीच तारा सुतारिया ने फ्लॉन्ट की डायमंड रिंग, फैंस ने सीधे-सीधे पूछा-“प्रपोजल रिंग है क्या?

Edited By suman prajapati, Updated: 22 Jan, 2026 01:30 PM

amidst breakup rumors tara sutaria flaunted a diamond ring

बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर  सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया था। हालांकि, इन अफवाहों पर अब तक न तो तारा और न ही वीर ने रिएक्ट किया है। इसी बीच तारा...

मुंबई. बॉलीवुड एक्ट्रेस तारा सुतारिया इन दिनों अपनी पर्सनल लाइफ को लेकर  सुर्खियों में हैं। हाल ही में उनके और वीर पहाड़िया के ब्रेकअप की खबरों ने फैंस को हैरान कर दिया था। हालांकि, इन अफवाहों पर अब तक न तो तारा और न ही वीर ने रिएक्ट किया है। इसी बीच तारा ने सोशल मीडिया पर एक ऐसा पोस्ट शेयर कर दिया, जिसने चर्चाओं को और तेज कर दिया है।

 

तारा सुतारिया का लेटेस्ट पोस्ट

तारा सुतारिया ने अपने ऑफिशियल इंस्टाग्राम अकाउंट पर हाल ही में एक तस्वीर शेयर की है। इस फोटो में वह बेहद खूबसूरत लग रही हैं। तारा हाथ में ब्लैक कलर का मग थामे कॉफी पीती दिख रही हैं, लेकिन फैंस की नजर उनकी कॉफी या लुक से ज्यादा एक खास चीज पर टिक गई- उनकी उंगली में पहनी एक बड़ी डायमंड रिंग पर।

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by TARA💫 (@tarasutaria)

तस्वीर में तारा ने अपने बाएं हाथ की फिंगर रिंग में एक चमकदार और बड़ी डायमंड रिंग पहने दिख रही हैं। यही वजह है कि फैंस कयास लगाने लगे कि कहीं तारा ने चुपचाप सगाई तो नहीं कर ली? इस तस्वीर के सामने आते ही सोशल मीडिया पर कमेंट्स की बाढ़ आ गई। कई यूजर्स ने सीधे-सीधे पूछ लिया कि क्या यह सगाई की अंगूठी है। तारा के दोस्त ओरी ने भी रिंग को हाइलाइट करते हुए कमेंट किया, जिसके बाद चर्चा और तेज हो गई। एक यूजर ने लिखा, “ये कौन सी रिंग है?”
दूसरे ने कमेंट किया, “क्या ये प्रपोजल रिंग है?” वहीं किसी ने मजाकिया अंदाज में लिखा, “अब तो इंगेजमेंट वीडियो दिखाओ!”

ब्रेकअप की अफवाहों से जुड़ा मामला

गौरतलब है कि कुछ समय पहले तारा सुतारिया और वीर पहाड़िया एपी ढिल्लन के कॉन्सर्ट में साथ नजर आए थे। वहां से तारा का एक वीडियो वायरल हुआ था, जिसमें वह एपी ढिल्लन के काफी करीब दिख रही थीं। वहीं, वीर पहाड़िया का भी एक वीडियो सामने आया था, जिसमें वह हैरान नजर आए। इसके बाद दोनों के ब्रेकअप की अटकलें तेज हो गईं।

हालांकि शुरुआत में इन खबरों को दोनों ने अपने-अपने अंदाज में नजरअंदाज किया, लेकिन बाद में मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया कि तारा और वीर का रिश्ता खत्म हो चुका है। अब ऐसे में तारा की इस डायमंड रिंग ने फैंस की उत्सुकता और बढ़ा दी है।
 

