Main Menu

धर्म/कुंडली टीवी

नारी

Photos

Videos

Breaking

  • पंकज कपूर ने खरीदी Audi Q7, फैमिली संग कार की डिलीवरी लेते की तस्वीर आई सामने

पंकज कपूर ने खरीदी Audi Q7, फैमिली संग कार की डिलीवरी लेते की तस्वीर आई सामने

Edited By suman prajapati, Updated: 13 Jan, 2026 03:52 PM

pankaj kapur has bought audi q7 car

बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर पंकज कपूर ने खुद को नए साल पर एक लग्जरी तोहफा दिया है। उन्होंने अपने लग्ज़री कार कलेक्शन में एक और शानदार गाड़ी जोड़ ली है। उन्होंने नई Audi Q7 खरीदी है, जिसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर खूूब वायरल हो रही है। इस फोटो को...

मुंबई. बॉलीवुड इंडस्ट्री के दिग्गज एक्टर पंकज कपूर ने खुद को नए साल पर एक लग्जरी तोहफा दिया है। उन्होंने अपने लग्ज़री कार कलेक्शन में एक और शानदार गाड़ी जोड़ ली है। उन्होंने नई Audi Q7 खरीदी है, जिसकी एक फोटो सोशल मीडिया पर खूूब वायरल हो रही है। इस फोटो को देखने के बाद फैंस एक्टर को खूब बधाइयां दे रहे हैं।

 

Audi Mumbai West ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट के पर एक फोटो शेयर की है, जिसमें पंकज कपूर अपने परिवार के साथ कार की डिलीवरी लेते नजर आ रहे हैं। भले ही तस्वीर में पूरी गाड़ी साफ न दिख रही हो, लेकिन उनके चेहरे की खुशी और उत्साह साफ झलक रहा है। यह तस्वीर सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और फैंस उन्हें बधाइयां दे रहे हैं।


कार की कीमत की बात करें तो भारत में Audi Q7 की एक्स-शोरूम कीमत करीब 86.14 लाख रुपये से शुरू होकर 95.03 लाख रुपये तक जाती है।

बॉलीवुड सितारों की पसंद बनती Audi Q7

Audi Q7 धीरे-धीरे बॉलीवुड सेलेब्स की फेवरेट SUV बनती जा रही है। इस लग्ज़री गाड़ी को कृति सेनन, संजय दत्त, जॉन अब्राहम, वरुण धवन, कैटरीना कैफ, करीना कपूर और यामी गौतम जैसे कई सितारे अपनी गैराज में शामिल कर चुके हैं। 
पंकज कपूर का वर्क फ्रंट

काम की बात करें तो पंकज कपूर आखिरी बार साल 2024 में रिलीज हुई फिल्म ‘बिन्नी एंड फैमिली’ में नजर आए थे। इस फिल्म में पंकज कपूर के साथ अंजिनी धवन, राजेश कुमार और हिमानी शिवपुरी जैसे कलाकार भी अहम भूमिकाओं में दिखाई दिए थे। 

Related Story

Trending Topics

Latest Videos

IPL
Royal Challengers Bengaluru

190/9

20.0

Punjab Kings

184/7

20.0

Royal Challengers Bengaluru win by 6 runs

RR 9.50
img title
img title

Be on the top of everything happening around the world.

Try Premium Service.

Subscribe Now!