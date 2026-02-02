बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने जीता पहला ग्रैमी अवॉर्ड, 'वड़ापाव' गर्ल चंद्रिका को पति ने दिया धोखा..पढ़ें मनोरंजन जगत की बड़ी खबरें

Main Menu

Edited By suman prajapati, Updated: 02 Feb, 2026 06:02 PM

संगीत जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिने जाने वाले ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं की सूची सामने आ चुकी है। 90 वर्षीय परम पूज्य दलाई लामा ने ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं, 'वड़ापाव' गर्ल के नाम से मशहूर 'बिग बॉस...

मुंबई. संगीत जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिने जाने वाले ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं की सूची सामने आ चुकी है। 90 वर्षीय परम पूज्य दलाई लामा ने ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है। वहीं, 'वड़ापाव' गर्ल के नाम से मशहूर 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम चंद्रिका दीक्षित ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। चंद्रिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि उनका पति उन्हें धोखा दे रहा है। उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर है। तो आइए इसी कड़ी में जानते हैं मनोरंजन जगत की अन्य बड़ी खबरें...


बौद्ध धर्म गुरु दलाई लामा ने जीता पहला ग्रैमी अवॉर्ड, 90 की उम्र में स्थापित किया नया कीर्तिमान
संगीत जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिने जाने वाले ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं की सूची सामने आ चुकी है। हर साल की तरह इस बार भी भारत से कई नामों को लेकर उम्मीदें थीं, लेकिन दुर्भाग्यवश इस साल भारत को ग्रैमी में कोई अवॉर्ड नहीं मिल पाया। हालांकि, इस बीच एक ऐतिहासिक उपलब्धि ने सबका ध्यान खींचा है। 90 वर्षीय परम पूज्य दलाई लामा ने ग्रैमी अवॉर्ड जीतकर एक नया कीर्तिमान स्थापित किया है।

'तू या मैं' की रिलीज से पहले घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने पहुंचे आनंद एल राय 
बॉलीवुड के मशहूर निर्देशक-निर्माता आनंद एल राय इन दिनों अपनी आने वाली फिल्म ‘तू या मैं’ को लेकर चर्चा में बने हुए हैं। वहीं, इससे पहले वे आध्यात्मिक रंग में नजर आए। हाल ही में उन्होंने महाराष्ट्र स्थित प्रसिद्ध घृष्णेश्वर ज्योतिर्लिंग मंदिर में भगवान शिव के दर्शन किए। इस खास मौके की झलक उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर भी शेयर की, जो अब चर्चा में है।


'वड़ापाव' गर्ल को धोखा दे रहा पति! चंद्रिका दीक्षित ने रोते-बिलखते हुए बयां किया दर्द, कहा- दो महीनों से बर्दाशत कर रही हूं
'वड़ापाव' गर्ल के नाम से मशहूर 'बिग बॉस ओटीटी 3' फेम चंद्रिका दीक्षित ने हाल ही में एक चौंकाने वाला खुलासा किया है। चंद्रिका ने हाल ही में सोशल मीडिया पर एक वीडियो शेयर कर बताया कि उनका पति उन्हें धोखा दे रहा था। उनका किसी और लड़की के साथ अफेयर है। इस बात का पता चलते ही वह बुरी तरह टूट गई और वीडियो में रो-रोकर अपना दर्द बयां कर रही हैं।
  
  

Grammy 2026 Winners: लेडी गागा ने मारी बाजी, बैड बनी और केंड्रिक लैमर ने जीता अवॉर्ड, देखें पूरी लिस्ट
संगीत जगत के सबसे प्रतिष्ठित सम्मानों में गिने जाने वाले ग्रैमी अवॉर्ड्स 2026 के विजेताओं की सूची सामने आ चुकी है। ग्रैमी 2026 में इस बार संगीत जगत की कई प्रमुख हस्तियां एक साथ नजर आईं। रविवार को लॉस एंजिल्स के Crypto.com एरिना में आयोजित किए गए ग्रैमी अवॉर्ड्स में 90 वर्षीय परम पूज्य दलाई लामा ने अवॉर्ड जीतकर नया कीर्तिमान स्थापित किया। वहीं हॉलीवुड दिवा लेडी गागा ने भी बाजी मारी।  

हमले के बाद रोहित शेट्टी ने लिया बड़ा फैसला, अगले 48 घंटों तक दोस्तों से की घर न आने की गुजारिश
निर्देशक-निर्माता रोहित शेट्टी के घर के बाहर शनिवार रात पांच राउंड फायरिंग हुई थी, जिसके बाद उनके जुहू स्थित आवास पर पुलिस सुरक्षा बढ़ा दी गई। इस मामले को लेकर फॉरेंसिक जांच हुई और अभी भी इनवेस्टिगेशन जारी है। वहीं, इस हमले के बाद रोहित शेट्टी ने एक बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने अगले दो दिनों के लिए अपने सभी काम कैंसिल कर दिए हैं।


'धड़क 2' की डायरेक्टर ने रणवीर सिंह की 'धुरंधर' को बताया घिनौनी फिल्म!  

दिसंबर 2025 को रिलीज हुई रणवीर सिंह की 'धुरंधर' ने रिकॉर्डतोड़ कमाई की और अब भी इस फिल्म का जलवा बरकरार है। आम लोगों से लेकर सेलेब्स तक हर कोई 'धुरंधर' का फैन होता दिखा। हालांकि, 'धड़क 2' की निर्देशक शाजिया इकबाल को शायद रणवीर सिंह की फिल्म पसंद नहीं आई। हाल ही में उन्होंने इस मूवी को घिनौता और नफरत फैलाने वाली फिल्म बताया है.

 
रश्मिका मंदाना ने फैंस को किया निराश, विजय देवरकोंडा संग शादी की खबरों को किया खारिज
साउथ स्टार्स विजय देवरकोंडा और रश्मिका मंदाना इन दिनों काफी चर्चा में बने हुए हैं। सोशल मीडिया पर दोनों की शादी की खूब खबरें उड़ रही हैं। बीते दिन एक वीडियो सामने आया था, जिसमें दावा किया जा रहा था कि विजय और रश्मिका 2 फरवरी को शादी के बंधन में जाएंगे। उदयपुर में दोनों की शादी की तैयारियों जोरों पर चल रही हैं। वहीं, अब इन खबरों से परेशान होकर रश्मिका मंदाना ने अपनी चुप्पी तोड़ी है।


व्हाइट लुक में बनठन कर घर से निकलीं मॉम-टू-बी सोनम कपूर, शर्ट के बटन खोल कॉन्फिडेंस के साथ फ्लॉन्ट किया बेबी बंप

बॉलीवुड एक्ट्रेस सोनम कपूर इन दिनों प्रेग्नेंसी पीरियड को एंजॉय  कर रही हैं। वह जल्द ही पति आनंद आहुजा के दूसरे बच्चे को जन्म देंगी। इससे पहले वह पब्लिक प्लेस पर जमकर अपना बेबी बंप फ्लॉन्ट करती नजर आ रही हैं। हाल ही में सोनम को मुंबई में एक आउटिंग के बाद खुल्लम खुल्ला बेबी बंप फ्लॉन्ट करते देखा गया। उनका ये पल वीडियो में कैद हो गया, जो अब सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है।
 
अगर यह पहले मिलता तो..मरणोपरांत धर्मेंद्र को पद्म विभूषण दिए जाने पर पत्नी हेमा मालिनी ने किया रिएक्ट

हिंदी सिनेमा में 'ही-मैन' के नाम से मशहूर धर्मेंद्र का 24 नवंबर, 2025 को 89 साल की उम्र में निधन हो गया था। उनके निधन से न सिर्फ फिल्म इंडस्ट्री बल्कि पूरे देश में शोक की लहर दौड़ गई थी। वहीं, अब मरणोपरांत इस दिग्गज एक्टर को पद्म विभूषण अवॉर्ड से सम्मानित किया गया है। उनकी इस अचीवमेंट पर पत्नी और एक्ट्रेस हेमा मालिनी ने अपनी खुशी जाहिर की और एक चीज़ का मलाल भी जताया।

प्रेमानंद जी महाराज की शरण में पहुंचे गजेंद्र चौहान, बाबा ने टीवी शो 'महाभारत' के 'युधिष्ठिर' से कही ये बात 
 
प्रेमानंद जी महाराज के देश दुनिया में करोड़ों फैंस हैं। न सिर्फ आम लोग बल्कि कई सेलिब्रेटीज भी दुनिया की सच्चाई जानने और सही मार्ग पर चलने का ज्ञान लेने अक्सर उनकी शरण में जाते रहते हैं। अनुष्का शर्मा से लेकर शिल्पा शेट्टी तक प्रेमानंद जी महाराज के दरबार पर नजर आ चुके हैं। वहीं, हाल ही में टीवी शो 'महाभारत' में युधिष्ठिर का रोल निभाने वाले दिग्गज एक्टर गजेंद्र चौहान भी वृंदावन में प्रेमानंद जी महाराज की शरण में जा पहुंचे हैं।  

