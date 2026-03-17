‘स्वयंभू’: मनोरंजन और गहरे भावनाओं का मेल, टीजर में दिखी भारतीय संस्कृति की झलक

जब से 'स्वयंभू' का टीजर रिलीज हुआ है, यह 'कार्तिकेय 2' फेम निखिल सिद्धार्थ की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है।

नई दिल्ली/टीम डिजिटल। जब से 'स्वयंभू' का टीज़र रिलीज हुआ है, यह 'कार्तिकेय 2' फेम निखिल सिद्धार्थ की सबसे चर्चित फिल्मों में से एक बन गई है। टीज़र में दिखाई गई भव्यता और दमदार कहानी की हर तरफ तारीफ हो रही है। रौंगटे खड़े कर देने वाले बैकग्राउंड म्यूजिक (BGM), जबरदस्त एक्शन और शानदार विजुअल्स की वजह से इसे दर्शकों का भरपूर प्यार मिला है और अब तक इसके 18 मिलियन से ज्यादा व्यूज हो चुके हैं। टीज़र ने कहानी की एक छोटी सी झलक तो दिखाई ही है, लेकिन साथ ही डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी ने खुलासा किया कि इस फिल्म के जरिए उनका मकसद भारत के उस 'स्वर्ण युग' (गोल्डन ऐरा) को दिखाना है, जब हमारा देश दुनिया की एक बड़ी महाशक्ति था।

भरत कृष्णमाचारी ने कहा , "इस फिल्म के जरिए हमारी कोशिश भारत के उस सुनहरे दौर पर रोशनी डालने की है, जब हम एक बड़ी नौसैनिक शक्ति थे और हमारा साम्राज्य न केवल दक्षिण भारत, बल्कि पूरे देश में बेहद समृद्ध था। चीन जैसे पूर्वी देशों और रोम व ग्रीस जैसे पश्चिमी देशों के साथ हमारा व्यापार बहुत फैला हुआ था और हमने दक्षिण-पूर्वी एशिया तक अपनी जीत दर्ज की थी। उस समय भारत आर्थिक और तकनीकी रूप से इतना आगे था कि जैसे आज आजादी के बाद भारतीय अमेरिका जाना चाहते हैं, उस समय पूरी दुनिया भारत आना चाहती थी। इसकी वजह यह थी कि तब हम एक महाशक्ति थे। यह फिल्म उसी 'सुपरपावर युग' की शुरुआत के बारे में बात करती है।"

होली के शुभ अवसर पर, फिल्म की टीम ने पहले सिंगल का पोस्टर रिलीज कर दिया है, जिसमें निखिल सिद्धार्थ एक बेहद शानदार और नए अवतार में नजर आ रहे हैं। इस पोस्टर से त्योहार की पूरी रौनक झलक रही है और इसे चटकीले रंगों से सजाया गया है, जो होली के माहौल को एकदम सही तरीके से पेश करता है। निखिल सिद्धार्थ इसमें काफी प्रभावशाली और इंटेंस दिख रहे हैं। पोस्टर को देखकर यह अंदाजा लगाया जा सकता है कि फिल्म का यह पहला गाना एक हाई-एनर्जी नंबर होगा, जो आने वाले समय में त्योहारों के लिए एक बड़ा एंथम बन सकता है।

भारत के शानदार स्वर्ण युग (गोल्डन ऐरा) पर आधारित यह टीज़र हमारी विरासत, साहस और सांस्कृतिक गौरव से भरी कहानी को पेश करता है। इस कहानी के केंद्र में 'सेंगोल' का शक्तिशाली प्रतीक है, जो विरासत और सम्मान की एक बड़ी दास्तां की ओर इशारा करता है। निखिल सिद्धार्थ एक बेहद उग्र और दमदार अवतार में नजर आ रहे हैं, और पूरा टीज़र दिल जीत लेने वाले विजुअल्स, गहरे ड्रामा और जबरदस्त एक्शन से भरपूर है।

यह फिल्म इंडस्ट्री के बेहतरीन तकनीशियनों और क्रिएटिव दिग्गजों की एक असाधारण टीम को एक साथ लाती है। डायरेक्टर भरत कृष्णमाचारी के निर्देशन में बन रहे इस प्रोजेक्ट में 'KGF' और 'सालार' फेम रवि बसरूर का संगीत है। वहीं, 'बाहुबली' और 'RRR' जैसी फिल्मों में अपनी कला का जादू बिखेरने वाले सिनेमैटोग्राफर के.के. सेंथिल कुमार इसके विजुअल्स को शानदार बना रहे हैं। एडिटिंग की जिम्मेदारी 'बाहुबली' फेम तम्मीराजू संभाल रहे हैं, साथ ही कई अन्य जाने-माने कलाकार भी इस टीम का हिस्सा हैं। लगभग 170 दिनों की लंबी शूटिंग के साथ, यह प्रोजेक्ट हाल के समय के सबसे बड़े और महत्वाकांक्षी निर्माणों में से एक है।

'पिक्सेल स्टूडियोज' के भुवन और श्रीकर द्वारा निर्मित फिल्म 'स्वयंभू' भारत के समृद्ध इतिहास और गौरवशाली विरासत को एक महाकाव्य के रूप में पेश करने वाली है। यह फिल्म समर 2026 में पूरी दुनिया के सिनेमाघरों में रिलीज के लिए तैयार है।