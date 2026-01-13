चिरंजीवी के फैन की थिएटर में मौत, 'माना शंकर वरप्रसाद गारू' देखते देखते पड़ा दिल का दौरा और वहीं तोड़ दिया दम

Edited By suman prajapati, Updated: 13 Jan, 2026 12:54 PM

साउथ सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘माना शंकर वरप्रसाद गारू’ 12 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं हैदराबाद के एक थिएटर से बेहद दुखद खबर सामने आई, जिसने सभी को झकझोर कर...

मुंबई. साउथ सिनेमा के मेगास्टार चिरंजीवी की बहुप्रतीक्षित फिल्म ‘माना शंकर वरप्रसाद गारू’ 12 जनवरी 2026 को सिनेमाघरों में रिलीज हुई, जिसे लेकर फैंस में जबरदस्त उत्साह देखने को मिला। वहीं हैदराबाद के एक थिएटर से बेहद दुखद खबर सामने आई, जिसने सभी को झकझोर कर रख दिया। थिएटर में फिल्म देखते वक्त चिरंजीवी के एक फैन की मौत हो गई।

थिएटर में फिल्म देखते समय हुई अनहोनी

जानकारी के मुताबिक, हैदराबाद के कुकाटपल्ली इलाके में स्थित अर्जुन थिएटर में फिल्म की स्पेशल स्क्रीनिंग चल रही थी। यह फिल्म का पहला दिन और पहला शो था। इसी दौरान चिरंजीवी का एक फैन अचानक फिल्म देखते हुए बेहोश होकर अपनी सीट पर गिर पड़ा। आसपास मौजूद लोगों और थिएटर स्टाफ ने तुरंत उसे संभालने की कोशिश की और मामले की सूचना पुलिस को दी।

हार्ट अटैक से गई फैन की जान

घटना के बाद फैन को तुरंत डॉक्टरों के पास ले जाया गया, जहां जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया गया। शुरुआती जानकारी में पुलिस ने बताया कि मौत की वजह दिल का दौरा (हार्ट अटैक) मानी जा रही है। हालांकि, प्रशासन का कहना है कि मेडिकल जांच और पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद ही मौत के वास्तविक कारणों की आधिकारिक पुष्टि हो पाएगी। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच कर रही है।

फिल्म को लेकर था जबरदस्त क्रेज

बताया जा रहा है कि मृतक चिरंजीवी का बहुत बड़ा फैन था और फिल्म की रिलीज को लेकर उसमें काफी उत्साहित था। रिलीज के पहले दिन थिएटर में भारी भीड़ मौजूद थी और फैंस अपने पसंदीदा स्टार को बड़े पर्दे पर देखने के लिए बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। इसी उत्साह के बीच यह दुखद घटना घट गई।

इस घटना के बाद सोशल मीडिया पर फैंस ने गहरा दुख व्यक्त किया है। जहां एक ओर लोग फिल्म की रिलीज को लेकर उत्साहित थे, वहीं इस दुखद खबर ने खुशी को मातम में बदल दिया। चिरंजीवी के चाहने वाले दिवंगत फैन के परिवार के प्रति संवेदना जता रहे हैं।

फिल्म की स्टारकास्ट और कहानी

‘माना शंकर वरप्रसाद गारू’ एक तेलुगू भाषा की एक्शन-कॉमेडी फिल्म है, जिसे मशहूर निर्देशक अनिल रविपुडी ने लिखा और निर्देशित किया है। फिल्म को साहू गरापति और सुष्मिता कोनिडेला ने प्रोड्यूस किया है। इसमें चिरंजीवी मुख्य भूमिका में नजर आ रहे हैं, जबकि नयनतारा और कैथरीन ट्रेसा फीमेल लीड रोल में हैं।

