एनिवर्सरी पर गिफ्ट के तौर पर मिला तलाक का नोटिस, रात 1 बजे देश छोड़ने को हुईं मजबूर, सेलिना जेटली ने बयां किया दर्द

मुंबई. एक्ट्रेस सेलिना जेटली अपनी निजी जिंदगी में काफी मुश्किल दौर से गुजर रही हैं। तीन बच्चों की मां सेलिना ने पिछले दिनों पति पीटर हाग पर घरेलू हिंसा के गंभीर आरोप लगाए थे और तलाक की मांग की थी। वही, अब हाल ही में एक्ट्रेस ने खुलासा किया कि साल 2025 में उनकी 15वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्हें गिफ्ट के तौर पर तलाक का नोटिस मिला। इसके साथ ही सेलिना ने बताया कि किस तरह उन्हें मानसिक और भावनात्मक उत्पीड़न का सामना करना पड़ा और हालात ऐसे बन गए कि उन्हें अपने बच्चों से अलग होना पड़ा।

हाल ही में सेलिना जेटली ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर एक इमोशनल पोस्ट करते हुए बताया कि दुर्व्यवहार और उत्पीड़न से बचने के लिए उन्होंने 11 अक्टूबर 2025 की रात को ऑस्ट्रिया छोड़ दिया था। इस फैसले के साथ ही उन्हें अपने तीन बच्चों से अलग होना पड़ा, जिससे उनका दिल टूट गया।

एक्ट्रेस ने लिखा, 'जिस दिन मैंने अपनी इज्जत, अपने बच्चों और अपने भाई की रक्षा के लिए ऑस्ट्रिया छोड़ने का फैसला किया, उसी दिन मैंने अपने बच्चों को खो दिया। यह पोस्ट उन सभी लोगों के लिए है जो अपमानजनक शादियों से गुजर रहे हैं। वे अकेले नहीं हैं।'





रात 1 बजे देश छोड़ने को मजबूर

सेलिना ने बताया कि रात 1 बजे पड़ोसियों की मदद से वे ऑस्ट्रिया से निकलीं और बहुत कम पैसे के साथ भारत लौटीं। भारत पहुंचकर उन्हें अपने ही घर में प्रवेश के लिए कोर्ट जाना पड़ा। यह प्रॉपर्टी उन्होंने साल 2004 में शादी से पहले खरीदी थी, लेकिन अब उनके पति इसे अपना बता रहे हैं। इस लड़ाई के लिए उन्हें बड़ा लोन भी लेना पड़ा। ज्वाइंट कस्टडी और ऑस्ट्रियाई फैमिली कोर्ट के मौजूदा आदेश के बावजूद, उन्हें अभी तक अपने बच्चों से बात करने की इजाजत नहीं मिली है।







बच्चों से मिलने की इजाजत नहीं

सेलिना का कहना है कि ज्वाइंट कस्टडी और ऑस्ट्रियाई फैमिली कोर्ट के आदेश के बावजूद उन्हें अब तक अपने बच्चों से बात करने या मिलने की अनुमति नहीं दी गई है। उन्होंने आरोप लगाया कि बच्चों को उनसे दूर रखने की लगातार कोशिश की गई। एक्ट्रेस के मुताबिक, मीडिया में चुनिंदा कहानियां फैलाकर बच्चों और मां के बीच बातचीत में रुकावट डाली गई। उन्होंने यह भी कहा कि बच्चों को उनके खिलाफ भड़काया गया और डराया गया। सेलिना ने याद दिलाया कि वह बच्चों की पैदाइश से लेकर उनकी परवरिश तक की मुख्य जिम्मेदार रही हैं और पति के करियर को सपोर्ट करने के लिए एक देश से दूसरे देश जाती रहीं।

एनिवर्सरी पर मिला तलाक का नोटिस

सेलिना जेटली ने यह भी खुलासा किया कि साल 2025 में उनकी 15वीं वेडिंग एनिवर्सरी पर उन्हें गिफ्ट के तौर पर तलाक का नोटिस मिला। इसके बाद उन्होंने कई बार आपसी सहमति से अलग होने की कोशिश की, ताकि बच्चों पर इसका असर कम पड़े। लेकिन हर बार उनसे उनकी शादी से पहले की संपत्ति की मांग की गई और ऐसी शर्तें रखी गईं, जिनसे उनकी आज़ादी और सम्मान पर सवाल खड़े हो गए।

टूट गई पूरी दुनिया

अपनी पोस्ट के अंत में सेलिना ने लिखा कि एक ही पल में उनकी पूरी दुनिया उनसे छीन ली गई। उन्हें अचानक खुद को एक मां के तौर पर साबित करना पड़ा, जबकि वह पहले से ही अपने बच्चों के लिए सब कुछ कर चुकी थीं।

सेलिना की यह पोस्ट सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रही है और कई लोग उनके साहस की सराहना करते हुए उन्हें समर्थन दे रहे हैं।

