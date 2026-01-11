'वो चैप्टर अब खत्म हो गया..धनश्री संग तलाक पर युजवेंद्र चहल ने तोड़ी चुप्पी, कहा- 'मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं

Main Menu

भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और फेमस डांसर धनश्री वर्मा का फरवरी, 2025 में तलाक हो गया था। शादी के 5 सालों के भीतर अलग होने के बाद दोनों खूब सुर्खियों में आए थे। हालांकि, इस कपल ने आपसी सहमति से तलाक लिया था। वहीं, पिछले कुछ...

 

मुंबई. भारतीय क्रिकेट टीम के स्टार क्रिकेटर युजवेंद्र चहल और फेमस डांसर धनश्री वर्मा का फरवरी, 2025 में तलाक हो गया था। शादी के 5 सालों के भीतर अलग होने के बाद दोनों खूब सुर्खियों में आए थे। हालांकि, इस कपल ने आपसी सहमति से तलाक लिया था। वहीं, पिछले कुछ दिनों से खबरें चल रही हैं कि धनश्री और युजवेंद्र तलाक के बाद फिर से साथ आ सकते हैं। इन सब खबरों के बाच हाल ही में क्रिकेटर ने खुलकर बताया कि वो अब धनश्री से आगे बढ़ चुके हैं और वह भी अपनी जिंदगी में मूव ऑन कर चुकी हैं।

मैंने अब वो जगह छोड़ दी 
हाल ही में मैशेबल इंडिया को दिए हालिया इंटरव्यू में युजवेंद्र चहल ने धनश्री वर्मा से तलाक पर बात की और कहा- 'ये मेरी जिंदगी का एक चैप्टर था, जो अब खत्म हो गया है। मैंने अब वो जगह छोड़ दी है। मैं वहां फंसा नहीं रहना चाहता।'

'मैं अपनी जिंदगी में खुश, वो अपनी जिंदगी में 
क्रिकेटर ने आगे कहा- 'मैं अपनी जिंदगी में खुश हूं, वो अपनी जिंदगी में खुश है। किसी को दुखी करके किसी को क्या मिलेगा?' इसके बाद चहल ने अपनी उस टीशर्ट के बारे में बात की जो उन्होंने तलाक के समय कोर्ट में पहनी थी, जिस पर लिखा था Be Your Own Sugar Daddy। इसे लेकर चहल ने कहा- 'कोर्ट से बाहर निकलते ही ये बात वहीं खत्म हो गई थी।'

 

 

डिप्रेशन से जूझने का किया खुलासा  
इस दौरान युजवेंद्र चहल ने खुलासा किया कि धनश्री से तलाक के बाद वो डिप्रेशन से जूझ रहे थे। उन्होंने कहा- 'जब मेरा तलाक हो रहा था, तब मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा था। इसीलिए मैंने पिछले साल कुछ बड़े क्रिकेट टूर्नामेंट छोड़ दिए थे। मैं ये बात हरियाणा में अपने मेंटर, अनिरुद्ध सर के साथ शेयर करता था। उन्होंने मुझे उस मुश्किल से निकलने में बहुत मदद की।'

आरजे महवश को डेट करने की अफवाहों पर तोड़ी चुप्पी
इस दौरान युजवेंद्र चहल ने आरजे महवश को डेट करने की अफवाहों पर भी चुप्पी तोड़ी और कहा वो सिंगल हैं। हालांकि उन्होंने डेटिंग ऐप पर अकाउंट बनाया था लेकिन उन्हें वो समझ नहीं आया और उन्होंने बाद में वहां से अपना अकाउंट डिलीट कर दिया।

