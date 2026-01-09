Main Menu

  • नवलगढ़ में फिल्म ‘घूंघट’ की शूटिंग में जुटीं तापसी पन्नू, खाकी वर्दी में दिखा रौबदार अंदाज

Edited By suman prajapati, Updated: 09 Jan, 2026 05:54 PM

taapsee pannu busy shooting for the film ghoonghat in nawalgarh

एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘घूंघट’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। हाल ही में एक्ट्रेस इस फिल्म के सिलसिले में राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ पहुंच गई हैं, जहां से उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। एक्ट्रेस की ये तस्वीरें...

 मुंबई. एक्ट्रेस तापसी पन्नू इन दिनों अपनी अपकमिंग फिल्म ‘घूंघट’ की शूटिंग में व्यस्त हैं। हाल ही में एक्ट्रेस इस फिल्म के सिलसिले में राजस्थान के झुंझुनू जिले के नवलगढ़ पहुंच गई हैं, जहां से उनकी कुछ तस्वीरें और वीडियो सामने आए हैं। एक्ट्रेस की ये तस्वीरें फैंस का खूब ध्यान खींच रही हैं।

PunjabKesari


फिल्म के शूटिंग सेट से सामने आई तस्वीरों में तापसी खाकी वर्दी में नजर आ रही हैं। पुलिस अधिकारी के अवतार में उनका अंदाज बेहद दमदार और प्रभावशाली दिखाई दे रहा है। उनकी बॉडी लैंग्वेज और रौबदार अंदाज किरदार को और भी विश्वसनीय बनाता है।

फिल्म की शूटिंग के लिए नवलगढ़ के एक स्कूल परिसर को चुना गया है, जहां पूरा पुलिस थाना सेट तैयार किया गया है। जानकारी के मुताबिक, फिल्म में इस थाने का नाम बारवाड़ा थाना रखा गया है। स्कूल परिसर को पूरी तरह पुलिस स्टेशन के रूप में तब्दील किया गया है, जो देखने में काफी वास्तविक लगता है। 

और ये भी पढ़े

PunjabKesari

तापसी पन्नू की मौजूदगी की खबर फैलते ही रोजाना बड़ी संख्या में लोग शूटिंग लोकेशन के आसपास उन्हें देखने पहुंच रहे हैं। फैन्स की भीड़ को देखते हुए वहां सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं, ताकि शूटिंग बिना किसी रुकावट के पूरी हो सके।

 

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, फिल्म ‘घूंघट’ को किसी ओटीटी प्लेटफॉर्म पर रिलीज किए जाने की तैयारी है। नवलगढ़ और मुकुंदगढ़ जैसे इलाकों को फिल्म मेकर्स की पसंदीदा लोकेशन माना जाता है। यहां की पुरानी हवेलियां, पारंपरिक वास्तुकला और आधुनिक सुविधाएं शूटिंग के लिए एक बेहतरीन माहौल प्रदान करती हैं, जिसकी वजह से बड़े प्रोजेक्ट्स यहां शूट किए जाते हैं।

 

बता दें, फिल्म ‘घूंघट’ में तापसी पन्नू एक महिला थानेदार की भूमिका निभा रही हैं। यह फिल्म अनुपम सिन्हा और मकबूल खान के निर्देशन में बन रही है। फिल्म को लेकर एक्साइटमेंट लगातार बढ़ती जा रही है।

